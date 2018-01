2

12 nominaciones. 'La librería' de Isabel Coixet

Mejor Película, Mejor Dirección (Isabel Coixet), Mejor Guion Adaptado (Isabel Coixet), Mejor Música Original (Alfonso de Vilallonga), Mejor Canción Original (‘Feeling lonely on the the Sunday Afternoon’ de Alfonso de Vilallonga), Mejor Actriz Protagonista (Emilie Mortimer), Mejor Actor de Reparto (Bill Nighy), Mejor Dirección de Producción (Alex Boyd y Jordi Berenguer), Mejor Dirección de Fotografía (Jean Claude Larrieu), Mejor Montaje (Bernat Aragonés), Mejor Dirección Artística (Llorenç Miquel) y Mejor Diseño de Vestuario (Mercè Paloma)