Los reportajes de Joe Sacco

Llevo muchos años intentando encontrar formatos narrativos que me permitan acercar a la mayor audiencia posible informaciones que, en general, no son fáciles de consumir. Cuando se trata de relatos largos resulta más fácil encontrar formatos diferentes, pero resulta muy complicado innovar en el marco de un reportaje. Por eso me maravilla el excepcional trabajo del periodista maltés Joe Sacco, que lleva años haciendo reportajes con narrativa gráfica, es decir, contando las historias a través de viñetas.

Joe Sacco es además un reportero comprometido que cubre temas muy complicados de entender y de digerir. Joe ha recorrido el mundo, aterrizando en zonas de conflicto o espacios complicados situados en todos los continentes. De todas sus obras, yo recomiendo empezar por ‘Reportajes’, una publicación en la que el periodista recopila diferentes trabajos que realizó principios de 2000 para revistas, periódicos y libros antológicos.

'Reportajes' contiene:

’Crímenes de guerra’, donde Sacco narra desde Tribunal Penal Internacional de La Haya uno de los juicios por crímenes de guerra dentro del conflicto de la guerra de Bosnia.

‘Palestina’, donde cuenta su experiencia durante las dos semanas que la revista Time le envió allí.

‘Cáucaso’, tremendos relatos sobre el horror de las mujeres de Chechenia e incluyendo la historia, desde que Stalin deportó al pueblo en diferentes trenes camino Kazajistán.

Irak, Sacco hace una inmersión en el ejército americano y un par de entrevistas que narra en esta parte.

‘Inmigración africana’ es una serie de entrevistas que Sacco hizo en Malta, a un grupo de emigrantes africanos.

‘La India’, cierra el libro, a través de una historia que tiene lugar en la ciudad de Kushinagar.

Sacco ha publicado en todo el mundo y en todo tipo de medios. Incluso llegó a tener un proyecto en un pequeño medio alternativo que se intentó crear aquí en España hace unos años.

Existe un cierto debate sobre si por un lado la calidad de sus reportajes es adecuada, por tratarse de un género narrativo que no es habitual en este tipo de contenidos. Este debate se ha ido resolviendo con el tiempo cuando los reportajes de Sacco siguen siendo una referencia de una enorme calidad pasados una decena de años. Es indudable que Sacco es ahora una de las primeras fuentes de información en muchos de los temas que ha tratado. Además, se acusa a Sacco de no ser imparcial y aportar una visión muy personal de lo que está cubriendo. Aquí abordamos el eterno debate de cuál es la función del periodista y cómo debe ejercerla. Como dice mi admirada Virginia Perez Alonso, en el momento en el que el periodista elige un tema ya está decidiendo subjetivamente que información es relevante.

Sea como fuere, la obra de Joe Sacco es más que simple periodismo, es un relato de nuestra historia reciente accesible a todos los públicos. Por eso 'Reportajes' es un indispensable en nuestra biblioteca y un magnífico regalo para gente a la que queremos.