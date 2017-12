Empeora la salud de Carmen Franco

Familiares y amigos de Carmen Franco, la única hija del dictador Francisco Franco, han acudido a lo largo de este jueves a su domicilio en Madrid después de que su estado de salud empeorase. Según ha revelado hoy el programa La mañana de TVE, Carmen Franco ha recibido ya la extremaunción en su casa del barrio de Salamanca de la capital, lo que hace pensar que la familia espera un desenlace fatal en las próximas horas.

A sus 91 años, el pasado verano le fue diagnosticado un cáncer terminal, enfermedad que ella misma confirmaba el pasado mes de noviembre. "Aquí estoy, dispuesta a recibir aquello que venga, sin lágrimas; no tengo miedo a nada ni tan siquiera a la muerte, la he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente", contaba en la biografía autorizada que publicó este mismo año la periodista Nieves Herrero.

ampliar foto Margarita Vargas, esposa de Luis Alfonso de Borbón, este jueves a su llegada a casa de Carmen Franco. gtresonline

Hace unos días, era su nieto favorito Luis Alfonso de Borbón (que vivió con ella desde los 14 a los 29 años) quien acudía a visitar a la hija del dictador, y este jueves lo ha hecho su esposa, Margarita Vargas, a quien se ha visto visiblemente afectada al ser preguntada por el estado de Carmen Fraco por los periodistas. Los fotógrafos también han captado a su hija mayor Carmen Martínez-Bordiú y a la hija de esta, Cynthia Rossi (que vive en Francia pero se ha trasladado a España para pasar las fiestas navideñas en familia). Al domicilio también ha llegado este jueves el empresario Luis Miguel Rodríguez, expareja de Carmen Martínez-Bordiú.

“Ella tiene una fecha de caducidad después de haber vivido muchos años con una vida plena. Me da miedo la pérdida, pero la veo tan serena... He aprendido a vivir con la gente que ya no está porque somos energía y al final aprendes a vivir con ellos”, dijo recientemente en televisión Carmen Martínez-Bordiú, la más mediática de sus hijas.

Cynthia Rossi, nieta de Carmen Franco, también ha acudido este jueves a ver a su abuela. gtresonline

María del Carmen Franco Polo, duquesa de Franco, marquesa viuda de Villaverde y Grande de España, es la única hija que tuvieron el dictador Francisco Franco Bahamonde y su esposa María del Carmen Polo. Nacida en Oviedo el 14 de septiembre de 1926. Carmen Franco se casó, en 1950, con Cristóbal Martínez-Bordiú, con quien tuvo siete hijos. La gran pregunta es qué pasará cuando desaparezca quien ha sido la matriarca del clan y la titular de la mayor parte de los negocios y propiedades de la familia, a la que hay quienes le calculan una fortuna superior a los 500 millones de euros. Además, habrá que ver qué sucede con los títulos nobiliarios que ostenta.