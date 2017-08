Los diez libros del otro ‘boom’ latinoamericano que tienes que leer

¿Hay otro boom latinoamericano? Tal y como publicó EL PAÍS en este reportaje, muchos años después del impacto que generaron la obra de autores como García Márquez, Vargas Llosa o Julio Cortázar, toda una generación de jóvenes autoras latinoamericanas se abre paso con títulos que no paran de recibir premios de prestigio y buenas críticas en medios como The New York Times.

A continuación, EL PAÍS Escaparate selecciona diez libros escritos por algunas de las autoras más representativas de este nuevo fenómeno literario en español.

Nefando

Autora: Mónica Ojeda (Guayaquil, Ecuador, 1988)

Editorial: Candaya (2016)

Formato: versión e-book y tapa blanda



Sinopsis. Seis jóvenes comparten un piso en Barcelona. En cada una de sus habitaciones se cuecen actividades inquietantes que los conecta al proceso de creación de un videojuego de culto: Nefando. Un juego en línea poco conocido y pronto eliminado de la red a causa de su polémico contenido.

Compra desde 5€ en El Corte Inglés

Conjunto vacío

Autora: Verónica Gerber (Ciudad de México, 1981)

Editorial: Pepitas de calabaza (2017)

Formato: tapa blanda



Sinopsis. Conjunto vacío es la primera obra de Verónica Gerber. En ella narra la desaparición de la madre del personaje principal, y su historia reconstruye la generación de hijos del exilio, la relación entre imagen y palabra, el desdoblamiento y el juego de espejos que produce el silencio y lo "no dicho".

Compra desde 15€ en Amazon

Las cosas que perdimos en el fuego

Autora: Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973)

Editorial: Anagrama (2016)

Formato: versión e-book y tapa blanda

Sinopsis. Once cuentos que recogen las peripecias e investigaciones de cuerpos que desaparecen o bien reaparecen de forma inesperada. Los protagonistas luchan por apadrinar a seres socialmente invisibles, indagando así en el peso de la culpa, la compasión, la crueldad o las dificultades de la convivencia.

Compra desde 9€ en El Corte Inglés

Qué vergüenza

Autora: Paulina Flores (Santiago de Chile, 1988)

Editorial: Seix Barral (2016)

Formato: versión en e-book y tapa blanda

Sinopsis. En estos nueve relatos que conforman su primer libro, la autora entrega una visión despojada, de una sinceridad apabullante, de la vida actual en las ciudades: mujeres que viven en edificios de viviendas, hombres que, al perder su trabajo, revelan los frágiles cimientos que sustentan la familia…

Compra desde 9€ en Amazon

Nuestro mundo muerto

Autora: Liliana Colazzi (Santa Cruz, Bolivia, 1981)

Editorial: Eterna Cadencia (2017)

Formato: tapa blanda

Sinopsis. Una mujer en una misión de colonización en Marte, un joven poseído por el impulso asesino de un indio mataco, un chico que dice comunicarse con gente del espacio… En los bordes de la ciencia ficción, lo fantástico y lo pesadillesco, estos cuentos exploran la idea de la muerte en las grietas del mestizaje.

Compra desde 16€ en El Corte Inglés

Umami

Autora: Laia Jufresa (Ciudad de México, 1983)

Editorial: Eterna Cadencia (2017)

Formato: tapa blanda

Sinopsis. Ana quiere plantar una milpa en su traspatio, en pleno Distrito Federal. Pero en la tierra hay altos contenidos de plomo y la casa donde vive está plagada de ausencias. Su hermana murió, sus papás están de luto y sus hermanos de campamento; su única amiga se fue a buscar a quien la abandonó cuatro años atrás. Menos mal que queda Alfonso.

Compra desde 8€ en Amazon

Buena alumna

Autora: Paula Porroni (Buenos Aires, 1977)

Editorial: Minúscula (2016)

Formato: tapa blanda

Sinopsis. En una Europa en crisis y ante la falta de empleo, una estudiante que aspira a la excelencia regresa al pueblo inglés de su antigua y prestigiosa universidad. Cercada por la sombra del fracaso y una madre que ejerce el control por medio de transferencias desde Argentina, la protagonista observa cómo su promesa de éxito se desvanece.

Compra por 15,20€ en El Corte Inglés

Nueve lunas

Autora: Gabriela Wiener (Lima, 1975)



Editorial: Literatura Random House (2009)

Formato: versión Kindle y tapa blanda

Sinopsis. El mes en que cumple treinta años, Gabriela —una escritora y periodista peruana que se gana la vida en España publicando artículos sobre sexo— está en un hospital, recuperándose de una intervención quirúrgica, cuando se entera que a su padre le han detectado un cáncer de colon, que una de sus amigas acaba de suicidarse y que la revista para la que trabaja ha cerrado.



Compra desde 11€ en Amazon

Black out

Autora: María Moreno (Buenos Aires, 1947)



Editorial: Literatura Random House (2016)

Formato: versión e-book

Sinopsis. Según The New York Times, uno de los 10 libros que marcaron 2016. La bohemia de los años 70 vista desde la mesa de los bares por los que en esa época pasaba la discusión literaria, política, filosófica y hasta sexual. Una exquisita, irreverente, trágica y deslumbrante autobiografía de época.

Compra por 8,99€ en El Corte Inglés

Temporada de huracanes

Autora: Fernanda Melchor (Veracruz, México, 1982)

Editorial: Literatura Random House (2017)

Formato: versión Kindle y tapa blanda

Sinopsis. Un grupo de niños encuentra un cadáver flotando en las aguas turbias de un canal de riego cercano a la ranchería de La Matosa. El cuerpo resulta ser de la Bruja, una mujer que heredó dicho oficio de su madre fallecida, y a quienes los pobladores de esa zona rural respetaban y temían.

Compra desde 9€ en Amazon