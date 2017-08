He probado todos los repelentes para mosquitos que existen y esto es lo que he aprendido

5. Aplicaciones móviles

No hay aspecto de la vida sin su app correspondiente. La caza al mosquito también tiene las suyas. Las hay para iOs y Android y suelen ser gratuitas. ¿Sirven? Rotundamente, no. No solo porque en las pruebas en exterior una servidora ha recibido la visita golosa de algún mosquito. Es que leyendo el propio funcionamiento queda claro que no pueden funcionar. “Se basan en ultrasonidos cuando lo que atrae o disgusta a los mosquitos es el olor, el CO2 del aliento o la temperatura corporal”, apunta el doctor Marqués. Un estudio de la OCU señala que estos ultrasonidos, que en principio el común de los mortales no percibe, sí pueden ser apreciados por los bebés o personas con especiales capacidades auditivas. Y en este caso, es molesto