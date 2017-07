Nuevos helados en StreetXo. Creatividad con la firma de David Muñoz

Entraron en órbita en StreetXOLondon poco antes de las últimas navidades y ahora se disponen a hacerlo en StreetXo Madrid. Postres semi helados presentados en cajitas de porexpan, que se presentan en las mesas bridados con fajas de papel en las que figura estampada la silueta de su autor.

Composiciones muy serias, aunque de apariencia informal, concebidas para tomar con cuchara sin perder de vista las bases de la comida callejera en las que se fundamenta el modelo de David Muñoz. Postres preparados al momento, moderadamente azucarados, chispeantes, complejos, sofisticados y repletos de aristas sápidas, que me han entusiasmado. Y no porque una vez más haya sido víctima de mi debilidad golosa, sino porque constituyen un trasunto dulce de los emocionantes platos salados de Muñoz.

DAVID MUÑOZ Y PABLO SOBRINO / CAPEL

Por razones profesionales le he pedido que me los presentara antes de que salgan a escena teniendo en cuenta que durante mi último viaje a Londres, en StreetXOLondon aún no se habían implantado. A intervalos, mientras los degustaba he dialogado con David y con su brazo derecho Pablo Sobrino. Entre ambos me han enumerado los ingredientes de cada uno que transcribo para quien esté dispuesto a ensayar.

¿Cómo han surgido? “Si te pregunto cuáles son los postres que más se consumen en las calles del mundo me responderás que nada supera a los helados. Fieles a esa idea hemos intentado que los nuestros provocaran tantas emociones como los platos de StreetXo. Como era lógico, tuvimos que recurrir a un nuevo soporte, las cajas de porexpan. Es imposible ordenar con nuestra lógica ingredientes de gustos tan dispares en los cucuruchos en los que se toman. Se trata de recetas creadas con arreglo a una renovada jerarquía dulce, aunque fieles al mismo hilo conductor que rige en nuestro mundo salado. Yo suelo decir que se asemejan a los platos de David Thomson en su restaurante Nahm de Bangkok, que cuando los paladeas aportan sensaciones cruzadas en sentido vertical y horizontal. Aunque solo llevamos 4 meses haciéndolos en Londres todavía les queda mucho recorrido. Estarán listos en septiembre en StreetXo Madrid”, apostillaría David.

Kimchi de fresas, helado de vainilla, chocolate blanco y fresitas de bosque / Capel

Pablo Sobrino me presentó el primero: Kimchi de fresas, helado de vainilla, chocolate blanco y fresitas de bosque con albahaca thai. “Cómete la esponja de fresa que está encima de la caja”, me dijo. En su interior me encontré con varios ingredientes cuyas notas ácidas y picantes, se superponían a sabores de frutas intensos. “Cada cucharada debería descubrirte sensaciones diferentes, refrescantes, ideales para acabar una comida en Streetxo”, me diría. “Son tan seductores que te apetecerá meter la cuchara otra vez. Lo tenemos calculado, una cajita para compartir entre dos, o dos para cuatro son la medida ideal”.

El segundo postre no desmerecía del anterior. Lassi de yogur al curry indio con lichi-yuzu, remolacha, merengues secos y flores aromáticas. Lo encontré tan persuasivo como el primero, pero algo más refrescante.

PRESENTADOS EN CAJAS DE POREXPAN / CAPEL

Y llegó el tercero. Cheesecake XO. Calamansí, guayaba y mandarinas. Caramelo soplado y sablé de mantequilla. De nuevo excelente.

Y luego el cuarto. Sacher XO. chocolate, mora-ruibarbo y mini crusán. Mochi de galleta María “Primero tómate el mochi de un bocado y luego lo demás”, me volvió a indicar Sobrino. De nuevo se sucedieron las sensaciones complejas presididas por los sabores del chocolate, las moras y el ruibarbo. Sensacional.

Cheesecake XO. Calamansí, guayaba y mandarinas. Caramelo soplado y sablé de mantequilla / CAPEL

Insisto en que estos futuros postres de StreetXo, me han entusiasmado. Son composiciones complejas que trasgreden la frontera entre el mundo dulce y el salado. Un trabajo creativo que desde mi punto de vista incita a reflexionar. Sígueme enTwitter: @JCCapel

Sacher XO. chocolate, mora-ruibarbo y mini crusán. Mochi de galleta María / CAPEL

PRESENTACIÓN DEL KIMCHI DE FRESAS / CAPEL

LA BARRA DE STREETXO / CAPEL

CON UN MOCHI PARA TOMAR ANTES DE ABRIR LA CAJA / CAPEL

PARA TOMAR CON CUCHARA EN ENVASES PARA LLEVAR / CAPEL