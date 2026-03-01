Furor en las plantas nobles: los consejeros del Ibex ganaron 407 millones en 2025, un 23,33% más, gracias a los bonus y las indemnizaciones

Cuando Benjamin Franklin —político, científico y padre fundador de los EE UU, entre otras cosas— dijo aquello de que en la vida solo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos, todavía no se había probado otra certeza universal: los sueldos de los consejos de administración (casi) siempre suben. No importa si hay una recesión, si los resultados son mediocres o si la Bolsa da la espalda a las acciones, lo cierto es que los sistemas de compensación diseñados por el comité de nombramientos y retribuciones, y respaldados a golpe de talonario por afamadas consultoras basándose en complejísimas fórmulas, llegan a la misma conclusión, que no es otra que el jefe se merece todo lo que gana. Esa justificación y el voto a favor de la mayoría de los accionistas, generan el caldo de cultivo perfecto para la alegría salarial perpetua en las plantas nobles.

El ejercicio 2025 no fue una excepción a esta tendencia. Los consejos de administración de las compañías del Ibex 35 ganaron de forma conjunta 407,57 millones de euros. Esta cantidad supone un aumento del 23,33% con respecto a la cantidad percibida en el ejercicio 2024. Esta notable subida salarial se produjo en un año en el que se batió el récord de beneficios empresariales en el mercado continuo con 71.000 millones de euros.

Telefónica fue la gran culpable de este fuerte aumento. La salida precipitada de su expresidente y su número dos, José María Álvarez-Pallete y Ángel Vila, se saldó con un coste total de 78,38 millones de euros entre entrega de acciones, indemnización y aportación a su plan de pensiones. Otra empresa que contribuyó de forma notable a la mejora salarial del Ibex fue Sacyr. El presidente del grupo constructor y de servicios recibió un total de 32,64 millones de euros, casi cinco veces más que lo percibido en 2024, al ejecutarse un plan de entrega de acciones correspondiente al bonus plurianual 2023-2025.

También fue un año muy positivo para Ana Botín. La presidenta del Banco Santander percibió por todos los conceptos 18,5 millones de euros, un 34% más. La nómina de su homólogo en el BBVA también experimentó un notable aumento. A pesar de fracasar en su intento de opa sobre el Sabadell, Carlos Torres cobró un total de 9,1 millones de euros, un 14,7% más.

Otro de los sueldos más altos del Ibex fue el del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, con 15,86 millones, un 12,17% más. Marc Murtra, en su primer ejercicio completo al frente de Telefónica (un año en el que la empresa presentó pérdidas de 4.300 millones de euros) ganó 5,12 millones de euros. En el caso del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, la retribución mejoró un 16% hasta los 4,75 millones. También mejoró notablemente, un 55%, la compensación total que percibió el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que fue de 6,06 millones.

La alegría salarial en las plantas nobles de las empresas no se limitó a los consejos de administración. Debajo de los consejeros ejecutivos, la segunda línea de mando, los miembros de la alta dirección, también gozó de importantes mejoras retributivas. La masa salarial agregada de este colectivo profesional en las empresas del Ibex en 2025 fue de 458 millones, un 13,5% más.