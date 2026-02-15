Europa sigue ‘Esperando a Godot’
Si la UE consiguiese movilizar un 5% de la bolsa de ahorro infrautilizada, lograría cubrir las necesidades de financiación en redes eléctricas
La sensación de urgencia crece y los líderes europeos tratan de avanzar. Aunque la economía europea es más rica que China y tenemos más población que EE UU, la brecha de crecimiento y la pérdida de competitividad industrial no para de agrandarse. Las cumbres se repiten una tras otra, pero al igual que ocurre en la obra de Beckett, el resultado no mejora y la solución a los problemas estructurales de la UE parece que nunca llega (como Godot). La falta de consenso entre los 27 es notoria y una vez más crecen las voces que defienden una Europa a dos velocidades.
En un mundo que camina a pasos acelerados hacia la electrificación y en una región importadora de energía fósil, diseñar un adecuado sistema de redes eléctricas es una prioridad clara y que permitiría reforzar la columna vertebral no solo del sistema energético sino de la propia unión. La generación de energía eléctrica a través de renovables ha avanzado rápidamente en Europa (49% del total). Sin embargo, existen limitaciones estructurales graves, que generan congestiones y costes. Deficiencias que tienen un impacto directo y sitúan de media los precios industriales de la electricidad en la UE en 0,19 euros el kWh, doblando los de China y EE UU. En este sentido, el reciente anuncio del Paquete de Redes Europeas es un paso adelante y será el mayor esfuerzo regulatorio de la UE con vistas a modernizar y armonizar la infraestructura.
Ahora bien, estas mejoras que incluirían ampliar tanto las interconexiones transfronterizas como la adaptación de las redes de distribución a los retos de la transición energética demandarán grandes cantidades de dinero: la Comisión estima que se necesitará invertir al menos 584.000 millones hasta 2030, es decir, más del 3% del PIB comunitario. Fondos que difícilmente podrán venir de las arcas públicas dado su maltrecho estado.
Frente a este menor margen de actuación fiscal, la buena noticia es que el Viejo Continente cuenta con mayor capacidad de inversión privada: los hogares europeos acumulan 37 billones de ahorro financiero, de los cuales el 31% (más de 11 billones) está aparcado en efectivo y depósitos de baja remuneración, niveles muy superiores a los de Estados Unidos donde no superan el 13%.
Por ello, con apenas movilizar un 5% de esta bolsa de ahorro infrautilizada hacia proyectos de inversión en infraestructuras energéticas, se lograría cubrir las necesidades de financiación previstas. La integración europea es un proyecto en construcción y dos son ahora los engranajes necesarios para no perder el tren de la electrificación de la economía: modernizar y mejorar las interconexiones y un nuevo impulso a una verdadera Unión de Ahorros e Inversiones.
La UE necesita despertar y, para competir, en primer lugar, tendrá que dotar de mejores herramientas para que el ahorro privado y la electricidad fluyan con facilidad dentro de la región, abaratando costes y permitiendo a las empresas ganar escala accediendo a financiación en los mercados de capitales y a energía menos costosa.
