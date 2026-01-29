Ni industrializados ni artesanos: la empresa de muebles a medida que factura seis millones

Los muebles estandarizados y producidos en serie acercan a los hogares comodidad, funcionalidad y, en ocasiones, diseño a precios asequibles, pero no siempre resulta sencillo acomodarlos en espacios de distintos tamaños, con sus esquinas y recovecos. En estas limitaciones repararon Darius Molnar y Jorge Geniz cuando trabajaban en una empresa del sector. “Detectaron que había muchos clientes que se iban sin comprar porque no les encajaba algo”, cuenta María Coronel, la tercera fundadora de Tutrocito, la empresa que crearon en 2020 para facilitar la búsqueda y compra de mobiliario a medida, y que diseña, fabrica en España y vende en línea sus productos.

Los consumidores pueden optar por comprar en un comercio los muebles fabricados en serie o encargarlos a un carpintero, con el incremento de costes y tiempo. Su idea fue ampliar estas opciones en un sector que califican como “muy obsoleto”. Cuando Tutrocito comenzó a dar sus primeros pasos a principios de 2020, ningún proveedor quería trabajar con ellos. “Ni aventurarse a hacer cosas nuevas, a fabricar este tipo de cosas, etcétera”, añade Coronel. “Nosotros empezamos con cero euros, literalmente”, cuenta la también directora financiera. Constituyeron la sociedad, asegura, con los 3.000 euros con los que una universidad sevillana premió su idea. “La ventaja es que diseñamos un modelo de negocio en el que no necesitásemos inversión”, explica. Se propusieron lanzar una campaña para llegar a los 60 pedidos en un mes, y consiguieron esa cifra en la mitad de tiempo. “Lanzamos la web, el cliente entraba, seleccionaba el producto, lo pagaba por adelantado y con ese dinero financiamos el proceso productivo”, asevera. Siguieron creciendo a pulmón hasta principios de 2023, cuando cerraron una ronda de alrededor de medio millón de euros.

“Hemos pivotado mucho desde el principio”, dice esta sevillana de 32 años. Comenzaron apostando por el dropshipping, un modelo en el que el producto va directamente del proveedor al cliente. “En dos meses nos dimos cuenta de que era inviable y empezamos a encargarnos nosotros de todo el proceso logístico, porque desde un principio éramos una empresa tecnológica. Nuestro principal valor es el programa de gestión que hemos desarrollado internamente”, apunta Coronel. “Y este año hemos empezado a fabricar nosotros una parte”, señala. Aunque varía dependiendo del mes y las referencias, la producción propia suele situarse entre el 50% y el 70% del total. Esto les ha dado mayor libertad, la posibilidad de ajustarse más a los plazos y un mayor control del proceso, pero los proveedores siguen siendo fundamentales en un momento en el que crecen mucho y rápido. Aunque se han enfocado especialmente en los consumidores finales, ya han abierto una línea para empresas, responsable de entre el 10% y el 20% de las ventas.

Tutrocito hace gala de poder ofrecer muebles personalizados a precios competitivos gracias, principalmente, a la optimización. “El mayor problema que tienen los proveedores, las empresas o personas que fabrican productos a medida es el desperdicio”, apunta la cofundadora. “Nosotros, con nuestro sistema, cuando los clientes hacen los pedidos, los despiezamos en piezas pequeñitas y las optimizamos de forma que podamos aprovechar al máximo el uso del material”, comenta.

La compañía, en la que trabajan 35 personas, espera cerrar 2025 con entre seis y siete millones de euros de facturación, después de haber registrado 4,8 millones el año anterior. Hoy sus muebles se venden en España, pero también en Francia, Italia, Alemania o Portugal. Han puesto su vista en nuevos mercados, como Reino Unido y Suiza. “Hemos llegado a muchísimos hogares y todavía nos queda recorrido para rato”, sentencia Coronel.