Más allá del suelo radiante: el sistema que promete climatización con ahorros de hasta un 90%

Omar Suárez, uno de los fundadores de Sunthalpy junto con Baudilio Alonso, soñó desde niño con construir una casa solar sin conexión a la red eléctrica. Una idea que sacó de una lectura infantil y que años después hizo realidad. En 2020 vio cumplido su deseo cuando acabó de levantar una casa de 200 metros cuadrados con piscina climatizada de estas características, en su ciudad, Oviedo. Una vivienda pionera que sirvió como laboratorio de ideas de todo lo que Sunthalpy ha hecho hasta ahora, una empresa que daba sus primeros pasos en 2017. “Hicimos el producto máximo viable en lugar de empezar por lo básico”, explica Alonso. Al margen de esta obra de ingeniería, solo alcanzable en edificios de nueva construcción, de momento la empresa ha patentado un sistema sostenible de climatización tanto para calefacción como para aire acondicionado que, según palabras del cofundador, supone un paso más allá del suelo radiante, ya que, entre otras ventajas, no hay diferencia de temperatura en las habitaciones.

Su solución consiste en unos paneles modulares de aluminio, que se colocan tanto en paredes como en techos y que se montan sobre la base de un circuito hidráulico por el que discurre agua a entre 26 y 30 grados de temperatura, si se quiere calentar el edificio, o a 18 para enfriarlo. Un producto dividido en dos para adaptarse a cualquier proyecto. Por un lado, Sunthaldress, placas que se integran en la pared o el techo sobre las que se puede pintar, vestir de azulejos o poner un espejo, y, por otro, Sunthalpanel, placas ultrafinas que se colocan sobre los paramentos, decorativas y personalizables, similares a un radiador.

Apta para cualquier edificio, tanto para obra nueva como para reformas, cuenta Alonso, también sirve para transformar inmuebles muy antiguos, ineficientes y con pobres aislamientos. Con un coste que parte desde 50 euros el metro cuadrado, dicen sus fundadores que puede reducir la factura energética de una vivienda hasta en un 90%.

Con más de 80 proyectos en cartera, están presentes en todo el territorio nacional, con especial relevancia en la zona mediterránea, Aragón y Madrid. En esta última ciudad han llevado a cabo un proyecto de 17 viviendas en la calle de la Infanta Mercedes de la mano de la promotora Mayers, considerado como el primer edificio de obra nueva de baja entalpía (el concepto científico en el que se basa su sistema). Cuenta con nueve empleados y en 2025 facturaron cerca de 600.000 euros.