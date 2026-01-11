Barcelona exhibe músculo con las ferias

Fira cerró 2025 con un crecimiento de los ingresos del 17% y un beneficio de explotación récord. La dirección de la entidad prevé que 2026 sea también un gran ejercicio

Fira de Barcelona arranca 2026 con buenos augurios. El pasado 12 de diciembre, la empresa presentó su balance anual correspondiente al ejercicio 2025 y sus previsiones para el nuevo año. Durante la reunión del Consell General de la institución, que preside el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Constantí Serrallonga, director general de Fira, destacó “el crecimiento constante en facturación y actividad” y la “sólida cartera de eventos de referencia mundial” del consorcio que dirige. Para Serrallonga, Fira de Barcelona “vive uno de sus mejores momentos”, avalado por cifras “extraordinarias” y por su capacidad “para atraer grandes ferias y congresos, sobre todo en los ámbitos tecnológico y médico, con un fuerte impacto en el ecosistema local”.

La institución ferial ha cerrado 2025 con unos ingresos que superan por vez primera los 350 millones de euros, un 17% más que lo facturado en el ejercicio anterior. Esto se traduce en un resultado de explotación o ebitda también sin precedentes: 60 millones de euros, un 8% más que el obtenido en el curso 2024. Fira completaba así un año de franca progresión y considerable ajetreo, con más de 300 eventos organizados entre congresos, salones, reuniones empresariales y competiciones deportivas.

En paralelo, los responsables de la entidad ferial han seguido avanzando acciones estratégicas como la remodelación del recinto de Montjuïc, para la cual ya se han seleccionado los proyectos arquitectónicos de la primera fase de las obras, y la construcción del Hall Zero, un nuevo pabellón de arquitectura vanguardista que añadirá 60.000 m2 adicionales al recinto de Gran Via.

Otro gran hito del ejercicio que acaba de concluir es el inicio de la gestión por parte de Fira del Circuit de Barcelona-Catalunya. En palabras de Pau Relat, presidente del consejo de administración, al incorporar los eventos del Circuit a su calendario anual de eventos, Fira de Barcelona “da los primeros pasos hacia la diversificación de su actividad, superando con éxito el reto de organizar los grandes premios de Moto GP y Fórmula 1”. Relat considera que este significativo paso adelante impulsa a Fira “a avanzar en los grandes proyectos de ampliación y remodelación de los recintos para seguir siendo motor económico y social, fortaleciendo nuestro legado en el territorio”.

Durante el ejercicio 2025, los espacio que gestiona Fira de Barcelona han acogido eventos de primer orden como Smart City Expo World Congress, Automobile Barcelona, Infarma, Ibtm World o Barcelona Bridal Fashion Week. También congresos médicos como los de Cáncer de Pulmón (WCLC), Reumatología (EULAR) o Esclerosis Múltiple (ECTRIMS), la Conferencia sobre políticas culturales de la UNESCO (Mondiacult) o reuniones corporativas de empresas multinacionales como Gartner, HPO o SAP. Además, han vuelto a estar presentes citas clásicas para la institución barcelonesa como Construmat, Salón Náutico, Gastronomic Forum Barcelona, Barcelona Wine Week, B-Travel, Caravaning, Saló de l’Ocupació, Manga y Comic, Saló de l’Ensenyament, Sónar o Padel World Summit.

Como complemento a la intensa actividad en el ámbito local, Fira de Barcelona ha reforzado de manera muy notable su presencia en el exterior, gestionando los dos recintos feriales en China de los que se hizo cargo en el año 2022 (en las ciudades de Xuzhou y Nanchang) y participando en la organización de hasta 12 salones internacionales, de IOT Brasil a la Hospitality Expo de México pasando por las Smart City Expo de Kuala Lumpur, Cartagena de Indias, Argentina, Qatar o Chile.

De cara a 2026, Fira prevé que tenga continuidad su actual dinámica de consolidación y crecimiento y se supere el umbral de los 360 millones de euros de facturación. En el año que acaba de arrancar se celebrará el 50 aniversario de Alimentaria + Hostelco, un evento que arrancó en 1976, en un contexto en que los productos españoles encontraban serias dificultades para ser exportados al extranjero, y que en 2025 reunió a más de 3.300 empresas, 1.000 de ellas internacionales. Si hablamos de congresos médicos, Fira se dispone a albergar los de la Sociedad Europea Respiratoria (ERS), del Consejo Europeo de Cáncer de Mama (EBCC) o de la Asociación Europea de Insuficiencia Cardíaca (ESC-HFA). El deporte tendrá sus grandes citas en mayo, con el Gran Premio Internacional de Moto GP, y en junio, con el de Formula 1.

Novedades

Entre las novedades, destaca el desembarco en Barcelona de la próxima gala de los Premios Goya y la llegada a la ciudad de Fespa Global Print Expo, feria líder mundial de la industria de la impresión en gran formato. Y a todo ello hay que unir nuevas ediciones de, entre otros, Barcelona Wine Week, Seafood, Liber, Expoquimia, Salón Náutico, Equiplast, Alimentaria, Gastronomic Forum, Saló de l’Ocupació, Cómic y Manga o B-Travel, así como el EdTech Congress de innovación tecnológica aplicada a la educación o el Battery Tech Europe, centrado en la tecnología para baterías.

Aunque tal vez los dos acontecimientos de mayor calado previsto para 2026 sean los que tienen que ver con la ampliación y modernización de las infraestructuras de Fira. Durante el año empezará a trabajarse en los tres nuevos palacios que transformarán en profundidad el recinto de Montjuïc, el multifuncional, el de las comunicaciones y el de congresos. Los dos últimos son renovaciones en profundidad de edificios ya existentes y el primero será un nuevo pabellón (con fachada de estructura metálica ligera, en una decidida apuesta por la transparencia) cuyo diseño corre a cargo de los arquitectos Smiljan Radić, Miquel Mariné Núñez, Beatriz Borque y Cesar Rueda Bonet. Con dos plantas y una superficie expositiva que superará los 20.000 metros cuadrados, el nuevo espacio estará listo en 2029 y se inaugurará coincidiendo con el centenario de la exposición Internacional de Barcelona de 1929, uno de los grandes acontecimientos de la historia económica de la ciudad.

En lo que a Hall Zero respecta, el nuevo pabellón del recinto Gran Via avanza a buen ritmo. En cuanto esté concluido, el espacio de que dispone Fira Barcelona en L’Hospitalet de Llobregat pasará de los 24.000 metros cuadrados actuales a más de 300.000, un incremento coherente con la política de expansión del consorcio. Está previsto que las obras concluyan en el tercer trimestre de 2026.