El crédito bancario a los sectores empresariales

El crecimiento en España del crédito a actividades económicas dejó de ser negativo en el tercer trimestre de 2024 (en ese periodo creció un 0,4% en tasa interanual), y esa expansión ya alcanza el 1,6% en el segundo trimestre de este año. Se trata de un ritmo moderado en comparación con la actividad y la inversión, pero ya claramente en terreno positivo. Detrás de esta evolución en el crédito se sitúan unos tipos de interés que comenzaron a descender tras la corrección de los excesos inflacionarios del periodo 2022-2023, un ratio de endeudamiento total sobre el PIB inferior a la media de la eurozona (62,5% frente al 69,9%) tras un proceso de intenso desapalancamiento (de más de 50 puntos porcentuales del PIB) en los últimos 15 años y a la recuperación de la inversión privada. El único sector que aún muestra tasas negativas es el primario (el último dato muestra una caída interanual del 2,3%), si bien persisten subsectores con descensos. A continuación, se detalla su evolución.

El crédito al sector servicios, que concentra el 73% del crédito a empresas, muestra crecimiento positivo desde el segundo trimestre de 2024 (0,7%) y ha alcanzado el 2% un año después. Este avance se apoya en la actividad de hostelería (3,3% interanual), en la promoción inmobiliaria (5,0%), y en otros servicios, que, aunque se desaceleran, mantienen un crecimiento robusto del 6,1%. Entre los subsectores que todavía muestran caída destacan: comercio y reparaciones, transporte y almacenamiento, y servicios de intermediación financiera.

El crédito a la industria, que representa el 19% del crédito a empresas, abandonó las tasas negativas a comienzos de 2025 y alcanzó el 1,5% en el segundo trimestre de este año. Este crecimiento se sustenta en la industria química (13,7%), la metalurgia y maquinaria (0,6%), la de material de transporte (14,7%), y la de producción y distribución de energía (5,6%). En lado negativo, las industrias extractivas, la de bebidas, alimentos y tabaco, la de refinamiento de petróleo, la de vidrio, cerámica y materiales de construcción, y la de otras manufacturas.

El crédito a las actividades relacionadas con el sector de la construcción, que representan el 4,5% del total a empresas, registra un tímido crecimiento del 0,3% en tasa interanual en entre abril y junio de este año, aportado por los subsectores de edificios y obras singulares (1,5%), y de instalación y acabado de edificios y obras (5,8%). En sentido contrario, muestran caídas las obras públicas, y la preparación de obras.

Para el próximo ejercicio, el crédito a empresas se espera que muestre un crecimiento en línea con la actividad económica nominal de España a pesar de la desaceleración prevista, y todo dependerá de la evolución de la inversión que necesita de menor incertidumbre, mano de obra especializada, y también de una regulación más flexible.