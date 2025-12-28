El crédito bancario a los sectores empresariales
Se espera que el préstamo a empresas muestre un crecimiento en línea con la actividad económica de España a pesar de la desaceleración prevista
El crecimiento en España del crédito a actividades económicas dejó de ser negativo en el tercer trimestre de 2024 (en ese periodo creció un 0,4% en tasa interanual), y esa expansión ya alcanza el 1,6% en el segundo trimestre de este año. Se trata de un ritmo moderado en comparación con la actividad y la inversión, pero ya claramente en terreno positivo. Detrás de esta evolución en el crédito se sitúan unos tipos de interés que comenzaron a descender tras la corrección de los excesos inflacionarios del periodo 2022-2023, un ratio de endeudamiento total sobre el PIB inferior a la media de la eurozona (62,5% frente al 69,9%) tras un proceso de intenso desapalancamiento (de más de 50 puntos porcentuales del PIB) en los últimos 15 años y a la recuperación de la inversión privada. El único sector que aún muestra tasas negativas es el primario (el último dato muestra una caída interanual del 2,3%), si bien persisten subsectores con descensos. A continuación, se detalla su evolución.
El crédito al sector servicios, que concentra el 73% del crédito a empresas, muestra crecimiento positivo desde el segundo trimestre de 2024 (0,7%) y ha alcanzado el 2% un año después. Este avance se apoya en la actividad de hostelería (3,3% interanual), en la promoción inmobiliaria (5,0%), y en otros servicios, que, aunque se desaceleran, mantienen un crecimiento robusto del 6,1%. Entre los subsectores que todavía muestran caída destacan: comercio y reparaciones, transporte y almacenamiento, y servicios de intermediación financiera.
El crédito a la industria, que representa el 19% del crédito a empresas, abandonó las tasas negativas a comienzos de 2025 y alcanzó el 1,5% en el segundo trimestre de este año. Este crecimiento se sustenta en la industria química (13,7%), la metalurgia y maquinaria (0,6%), la de material de transporte (14,7%), y la de producción y distribución de energía (5,6%). En lado negativo, las industrias extractivas, la de bebidas, alimentos y tabaco, la de refinamiento de petróleo, la de vidrio, cerámica y materiales de construcción, y la de otras manufacturas.
El crédito a las actividades relacionadas con el sector de la construcción, que representan el 4,5% del total a empresas, registra un tímido crecimiento del 0,3% en tasa interanual en entre abril y junio de este año, aportado por los subsectores de edificios y obras singulares (1,5%), y de instalación y acabado de edificios y obras (5,8%). En sentido contrario, muestran caídas las obras públicas, y la preparación de obras.
Para el próximo ejercicio, el crédito a empresas se espera que muestre un crecimiento en línea con la actividad económica nominal de España a pesar de la desaceleración prevista, y todo dependerá de la evolución de la inversión que necesita de menor incertidumbre, mano de obra especializada, y también de una regulación más flexible.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
- Acuerdo en Villamanín por el Gordo sin repartir: la comisión de fiestas cede más de dos millones por la paz del pueblo
- El alpinista Simone Moro sobrevive a un infarto a 5.000 metros y anuncia la creación de un servicio de rescate aéreo en el Karakoram de Pakistán
- Junqueras avisa de que la recaudación del IRPF es “imprescindible” para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa
- Desaparecidos cuatro españoles de una misma familia de Valencia en un naufragio en Indonesia