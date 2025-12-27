Empleados de guardia: los vigilantes de las uvas

Tras la calma de la Nochebuena llegan las noches más fiesteras de la Navidad. El turrón y los villancicos se alían con los cotillones de Fin de Año y las multitudinarias cabalgatas. Un reto para los profesionales de guardia que, a falta de celebrar estos días con sus familias, se preparan para dar la talla en sus servicios. Tienen asumido que su trabajo no les permite el lujo de parar. Una dedicación, no siempre visible ni reconocida, pero del todo esencial. Es el caso de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, vigilantes, sanitarios, personal de limpieza, farmacia, transportes y muchos otros perfiles entrenados para atajar posibles incidencias y que todo funcione con normalidad. Unos y otros forman parte de los más de 2,4 millones de profesionales, según el INE, que trabajan en horario nocturno.

A ellos también se suman los empleados de los centros de atención telefónica, cuya Navidad transcurre frente a una pantalla y un auricular para garantizar la seguridad de hogares, comercios y empresas. El oficial Jacobo Cernuda trabaja en el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control, Cimacc 091, de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid, y es supervisor de su turno. En sus 20 años de servicio, “siempre me ha tocado trabajar en alguna de estas fechas, lo que me impide subir a Oviedo a estar con mis padres, que van siendo mayores, pero entiendo que es mi trabajo y lo llevo bien”, dice. Detalla que “las llamadas que recibimos en Nochevieja son por peleas, alteración del orden público y denuncias de hurtos”.

Jacobo Cernuda, en el medio, junto a los compañeros de turno que trabajarán esta Nochevieja.

También recuerda que los seis años que le ha tocado patrullar la última noche del año, “siempre que la actividad lo ha permitido el compañero y yo hemos tomado las uvas en el coche. Incluso hemos podido juntarnos los vehículos cercanos al distrito para darnos un abrazo”. El oficial aprovecha para apelar a “beber con responsabilidad” y advierte que “el alcohol y otras sustancias incrementan notablemente la siniestralidad en estas noches”.

Igualmente, la Guardia Civil cuenta con el Centro Operativo de Servicios, que centraliza las llamadas al 062. Allí reciben denuncias administrativas, de seguridad ciudadana y, muy especialmente, de accidentes de tráfico o inclemencias meteorológicas. Su actual jefe es el teniente Juan José Delgado, al que siempre le toca estar de guardia alguna de las noches más navideñas. “Estamos acostumbrados a pasar lejos de la familia estas fechas porque el servicio público así lo exige”.

Centro operativo de servicios de la Guardia Civil.

“Con toda seguridad, este año trabajaré la noche de Reyes. Será una guardia localizada y estaré conectado por la plataforma de mensajería y seguridad interna IMBox y, al finalizar el turno, podré disfrutar la llegada de los Reyes Magos”, indica Delgado. Narra que “no son pocas las llamadas que estas noches denuncian a Papá Noel”. Y lo aclara: “Amigos de lo ajeno disfrazados aprovechan para colarse en las casas y robar fingiendo que entregan regalos. Afortunadamente, solemos pillarlos”.

5.000 personas

En España, el 31 de diciembre no es festivo aunque muchos convenios colectivos recogen compensaciones o permisos alternativos. Es el caso de Prosegur: de los 14.000 empleados que a diario trabajan en tres turnos en grandes corporaciones y polígonos, “alrededor de 5.000 trabajan estas fiestas. Es un servicio rotativo que a veces el profesional solicita de forma voluntaria. También se refuerza con un tercio adicional del personal el centro de gestión”, apunta José Gil Díaz, director general de Prosegur Security para España y Portugal.

Son gajes del oficio, según el vigilante David Tejeda. “Son noches como otras cualquiera. Tras más de 15 años, te acabas acostumbrando. Si cae en Nochevieja nos llevamos las uvas en una tartera y, si no tenemos aviso, las tomamos. A veces, con un compañero, nos hemos apañado con un reloj”, señala.

Trabajadores del 'call center' de Mapfre.

Desde Mapfre, José Luis Osa, director del Contact Center, hace referencia a la buena gestión emocional que exige trabajar mientras los demás se divierten. “Este servicio requiere que las personas tengan un sólido equilibrio personal”. Algo en lo que coincide con Neus Hierro, quien estará de guardia el 1 de enero en la farmacia de Barcelona Antonio Torres Vergara. “Después de tantos años trabajando estas noches, te sientes cansada pero tiras de entereza y ánimo porque el cliente no tiene la culpa y hay que estar bien”, señala.

Otra de las tareas que exigen estas celebraciones es limpiar las calles de las toneladas de basura y residuos que se dejan “y parecen ser realizadas por los magos para que, a la mañana siguiente, la ciudad despierte impoluta, como si nada hubiera acontecido”, dice el operario de limpieza del Ayuntamiento de Bilbao Txertu Barcala. Después de 30 años trabajando estas noches, “me voy siempre pronto a descansar para prepararme ante lo que se viene encima a las seis de la mañana: infinidad de cartones, confeti, serpentinas, restos de botellón…”. Y agradece ir “en grupo y con muy buenos equipos que facilitan la faena”. Barcala destaca el reconocimiento a esta labor: “Muchas veces a nuestro paso hemos recibido aplausos”. José Luis Azpiazu, director de Servicios de este Ayuntamiento, celebra que “el 90% de los residuos se introducen ya en su destino”.