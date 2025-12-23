Aviso al ciudadano de Madrid: no habrá recogida de basura los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero

El Ayuntamiento pide la colaboración de los vecinos para que no dejen bolsas y cubos en la vía pública durante las fechas y horarios señalados

El Ayuntamiento de Madrid ha recordado que no habrá servicio de recogida de residuos durante los próximos días de fiesta de Nochebuena y Navidad. El miércoles 24 de diciembre por la noche y el jueves 25 por la mañana y tarde no habrá dispositivo de limpieza, ni doméstico, ni de papel-cartón, ni de vidrio. De la misma forma ocurrirá en Nochevieja, ya que tampoco el 31 de diciembre estará activo el servicio por la noche, ni por la mañana y la tarde del 1 de enero.

El consistorio ha asegurado que a partir de la noche del día 25 de diciembre se reforzará el dispositivo de limpieza y a lo largo del día 26 para retirar los residuos que se generan durante las festividades. La administración ha pedido la colaboración de los vecinos y comunidades de propietarios para que no dejen bolsas ni cubos de basura en la vía pública durante los horarios y fechas señaladas.

“Los servicios de recogida de las fracciones orgánica, plástico, metal y brik y resto no reciclable se intensificarán en los días posteriores a los festivos, permitiendo una rápida normalización del servicio”, ha informado el ayuntamiento a través de un comunicado.

Durante la época navideña, aseguran haber establecido un “amplio dispositivo extraordinario” de recogida de residuos, que comenzó desde el fin de semana del Black Friday y se encuentra actualmente operativo.

Sobre las grandes celebraciones que ocurren en las calles madrileñas por estas fechas, el ayuntamiento también ha afirmado tener todos los medios disponibles para la limpieza. En eventos como la San Silvestre Vallecana 2025 se desplegarán servicios especiales con ese motivo. Lo mismo ocurrirá con la cabalgata de Reyes del 6 de enero de 2026, que contará a lo largo de su recorrido “con 162 efectivos humanos, entre conductores y operarios, y 67 medios mecánicos, incluyendo barredoras, baldeadoras y camiones compactadores”.