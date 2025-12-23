Ir al contenido
_
_
_
_
Madrid
Recogida de basuras

Aviso al ciudadano de Madrid: no habrá recogida de basura los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero

El Ayuntamiento pide la colaboración de los vecinos para que no dejen bolsas y cubos en la vía pública durante las fechas y horarios señalados

Recogida de basura Madrid Navidad
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Ayuntamiento de Madrid ha recordado que no habrá servicio de recogida de residuos durante los próximos días de fiesta de Nochebuena y Navidad. El miércoles 24 de diciembre por la noche y el jueves 25 por la mañana y tarde no habrá dispositivo de limpieza, ni doméstico, ni de papel-cartón, ni de vidrio. De la misma forma ocurrirá en Nochevieja, ya que tampoco el 31 de diciembre estará activo el servicio por la noche, ni por la mañana y la tarde del 1 de enero.

El consistorio ha asegurado que a partir de la noche del día 25 de diciembre se reforzará el dispositivo de limpieza y a lo largo del día 26 para retirar los residuos que se generan durante las festividades. La administración ha pedido la colaboración de los vecinos y comunidades de propietarios para que no dejen bolsas ni cubos de basura en la vía pública durante los horarios y fechas señaladas.

“Los servicios de recogida de las fracciones orgánica, plástico, metal y brik y resto no reciclable se intensificarán en los días posteriores a los festivos, permitiendo una rápida normalización del servicio”, ha informado el ayuntamiento a través de un comunicado.

Durante la época navideña, aseguran haber establecido un “amplio dispositivo extraordinario” de recogida de residuos, que comenzó desde el fin de semana del Black Friday y se encuentra actualmente operativo.

Sobre las grandes celebraciones que ocurren en las calles madrileñas por estas fechas, el ayuntamiento también ha afirmado tener todos los medios disponibles para la limpieza. En eventos como la San Silvestre Vallecana 2025 se desplegarán servicios especiales con ese motivo. Lo mismo ocurrirá con la cabalgata de Reyes del 6 de enero de 2026, que contará a lo largo de su recorrido “con 162 efectivos humanos, entre conductores y operarios, y 67 medios mecánicos, incluyendo barredoras, baldeadoras y camiones compactadores”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Exiliados venezuela

El exilio venezolano en Madrid que reorganiza sus Navidades por la suspensión de los vuelos: “Estos viajes no son sencillos de planificar”

Lucía Franco | Madrid

La Audiencia Nacional fija para septiembre de 2027 el juicio contra Ignacio González por el campo de golf del Canal Isabel II

Daniela Gutiérrez | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025 | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
  3. El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables
  4. Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos
  5. La Seguridad Social empieza a pagar indemnizaciones a las víctimas del amianto cuatro años después de lo previsto
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_