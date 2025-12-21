Un exterior brillante, un núcleo frágil

A principios de este mes ocurrió algo que antes era impensable para quienes seguían la larga crisis económica de Grecia: el ministro de Finanzas, Kyriakos Pierrakakis, fue elegido por unanimidad presidente del Eurogrupo. Hace aproximadamente una década, en el momento álgido de la lucha de Grecia por permanecer en la zona euro tras incumplir el pago de miles de millones en deuda y soportar dos dolorosos programas de austeridad, el ministro de Finanzas del país fue rechazado por sus colegas del Eurogrupo. La elección de Pierrakakis parece simbolizar el cambio de rumbo de Grecia desde aquellos días oscuros. El simbolismo es innegable, pero la realidad es más compleja.

El mismo día en que Pierrakakis y el primer ministro Kyriakos Mitsotakis eran elogiados en el extranjero por la recuperación de Grecia, los acontecimientos en el país contaban una historia diferente. En Atenas, un sindicalista agrario vinculado al partido gobernante Nueva Democracia se negó a responder a las preguntas de los diputados durante una investigación parlamentaria sobre un presunto fraude a gran escala relacionado con las subvenciones agrícolas de la UE. La Fiscalía Europea está investigando y ha solicitado el levantamiento de la inmunidad de dos ministros.

Mientras tanto, los agricultores de todo el país, indignados por la corrupción y preocupados por el aumento de los costes y el impacto de la crisis climática debido a los incendios forestales y las inundaciones, bloquearon autopistas, puertos e incluso un aeropuerto en Creta. Argumentan que se les ha descuidado en favor de aquellos que tienen conexiones con el Gobierno o con sectores en auge como el turismo. Este contraste refleja las luces y sombras de la Grecia posterior a la crisis: un exterior pulido que enmascara defectos perniciosos. Desde 2017, aparte del año de la pandemia, la economía ha crecido de forma constante, recuperándose del colapso del 25% del PIB que supuso la crisis. Pero el crecimiento ha sido desigual.

El sector inmobiliario, impulsado por el programa Golden Visa, ha liderado la inversión, mientras que los sectores intensivos en conocimiento y tecnología se han quedado rezagados. La productividad laboral sigue estando por debajo de la media de la UE. Los resultados de las exportaciones han mejorado, pero las importaciones también han aumentado, lo que ha dejado a Grecia con un importante déficit por cuenta corriente que recuerda a los años anteriores a la crisis.

El desempleo ha caído del 24% a menos del 9%, pero Grecia sigue teniendo una de las tasas de empleo más bajas de la zona del euro, lo que refleja desajustes en materia de competencias, movilidad y salarios. Los bajos salarios y el aumento de los costes, especialmente en un mercado inmobiliario inflado por los compradores extranjeros, hacen que muchos griegos ajenos a sectores en auge como el turismo, el inmobiliario y las tecnologías de la información se sientan excluidos de la recuperación. Puede que el estrés diario de la crisis haya disminuido, pero la inseguridad financiera persiste. Los datos de Eurostat lo confirman: Grecia es uno de los dos únicos países de la UE en los que la renta real disponible per capita de los hogares no ha crecido en 20 años. Entre 2004 y 2024, la renta de los hogares griegos se redujo un 5%. Además, los buenos datos de crecimiento no se han traducido en una buena gobernanza. De hecho, quizá el acontecimiento más alarmante en la Grecia posterior a la crisis haya sido la forma en que se ha visto comprometida la calidad de la democracia. La sociedad civil y las organizaciones internacionales han señalado repetidamente sus preocupaciones sobre el estado de derecho en materia de justicia, libertad de los medios de comunicación y rendición de cuentas. Se ha acusado al Gobierno de bloquear investigaciones exhaustivas sobre casos fundamentales, como el desastre ferroviario más mortífero de Grecia, el escándalo del software espía Predator y el fraude en las subvenciones agrícolas. En este contexto, la confianza en instituciones como el Poder Judicial, los partidos políticos y el Parlamento se ha derrumbado.

¿Está Grecia mejor que durante la depresión y la agitación de la crisis? En muchos aspectos, sí. ¿Ha superado los problemas crónicos que la llevaron a la quiebra sin crear nuevas debilidades? Rotundamente no. Eso, en resumen, es la Grecia actual.