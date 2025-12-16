Consum: cinco décadas de crecimiento prudente pero sin pausa

La cooperativa de supermercados prevé abrir 18 tiendas propias y 35 franquicias al año: “No invertimos en nada que no seamos capaces de integrar en nuestro negocio”, afirma su director general

La cooperativa valenciana Consum nació en 1975 en un municipio del área metropolitana de Valencia, en Alaquàs, con 600 socios consumidores. El negocio cumple este año su 50º aniversario con unos resultados que la afianzan como la sexta cadena de distribución de España, con un 4,7% del mercado nacional y un 13,45% de cuota en su área de influencia —Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón—, cinco millones de socios-clientes, unos 22.000 empleados y un millar de establecimientos, entre tiendas propias o franquicias Charter. “Queremos repartir cada vez más dinero entre nuestros socios pero con una gestión prudente: no invertimos en nada que no seamos capaces de integrar en nuestro negocio”, asegura su director general, Antonio Rodríguez Lázaro.

La cadena ha cambiado su dimensión pero no los valores originales desde que se constituyó con 600 socios en un municipio del área metropolitana de Valencia, explica Rodríguez. En 1982 ya dieron entrada como socios a los empleados y a principios de los 90 fraguaron una alianza comercial con el Grupo Eroski, a la que se puso punto final en 2004 por diferencias en los modelos de gestión y de política comercial. A finales de esa década expandieron su presencia en Cataluña con la compra de las cadenas Distal y Disbor, y en 2024 adquiere nueve centros de Kuups, que operaban bajo la enseña Economy Cash.

Rodríguez destaca como un valor fundacional de la cooperativa “el escuchar a todos los grupos de interés (clientes, trabajadores, sociedad, proveedores) para actuar como una empresa responsable”. Esto se traduce, según el ejecutivo, en una alta implicación con la economia local y, sobre todo, con los empleados, lo que explica un grado de satisfacción de los clientes por encima del 85%.

En 2024, facturó 4.707 millones de euros, un 7,3% más que en el ejercicio anterior, ganó 108,7 millones de euros (7,5% más) y cerró el ejercicio con una plantilla de 21.869 empleados a pesar del impacto que supuso la dana del 29 de octubre. Consum prevé este 2025 superar los 5.000 millones de euros de facturación, más de cinco millones de socios-clientes, unos 23.000 trabajadores y una red comercial de 1.000 establecimientos entre tiendas propias y sus franquicias Charter en las comunidades autónomas del arco mediterráneo español.

La cooperativa, que preside Francesc Llobell, mantendrá el año próximo su ritmo habitual de aperturas, con alrededor de 18 nuevos supermercados propios y 35 franquicias Charter en sus áreas de expansión. Además, para reforzar la distribución en Castilla-La Mancha y la zona centro, Consum trabaja en una nueva plataforma logística en Noblejas (Toledo) que entrará previsiblemente en servicio en 2027 -está construyéndose-. La otra gran plataforma logística integral en proyecto es la de Aldaia (Valencia) para apuntalar el crecimiento en la Comunidad Valenciana y con una inversión de 250 millones de euros.

El director general de Consum, Antonio Rodríguez Lázaro. Consum

“Una característica nuestra es que hemos sido muy prudentes en la gestión y en las decisiones porque tenemos muchas familias que dependen de Consum y tenemos que ser responsables. Tomamos decisiones de inversión que podamos asumir sin tener problema económico para la cooperativa”, explica el primer ejecutivo de la cadena de distribución.

“Si buscáramos un grupo parecido en Europa, el que más se parecería a Consum es Coop Italia o Coop Suiza. Y en España nos parecemos mucho a Eroski. La andaluza Covirán se parece también en cuanto a grupo de alimentación. Luego tenemos también Anecoop, cooperativa agraria. También Caixa Popular, cooperativa de crédito”, enumera el directivo.

En el modelo cooperativo son todo ventajas, según Rodríguez. “Somos una empresa competitiva y en la parte comercial funcionamos como cualquier otra del sector. Somos competitivos en los salarios pero también tenemos las primas y repartimos los beneficios entre los trabajadores. Y luego tenemos medidas de conciliación laboral muy avanzadas. Por ejemplo, somos la única empresa cooperativa del sector de distribución en la que los trabajadores, aunque las tiendas abran seis días, trabajan solo cinco días y libra dos”.

Desde el punto de vista comercial, Consum saca pecho de haber mantenido el modelo de venta de frescos al detalle. “Hay muchas personas que compran en los mostradores porque, además de ser un producto más fresco que el envasado, les gusta ese tipo de modelo. Y otro elemento definitorio en su gestión son que mantienen en sus lineales las marcas líderes en la gama, no solo la marca Consum o marca blanca, analiza el director general. La cadena vende un 85% de productos de marcas de fabricantes y el 15% restante sería marca de Consum.

El secreto de la relación con los proveedores pivota en que ambos ganen cuota de mercado. Entre el 96% y el 98% del producto que vende Consum es nacional. La venta online la tienen desarrollada pero pesa poco en las ventas, concretamente un 1,7%. La economía circular es otra máxima de la cooperativa, que recicla todos los envases de cartón y plástico.

La cadena tiene como objetivo un crecimiento orgánico de 18 tiendas propias y 35 franquicias Charter al año “hasta que podamos”, lo que supone que crecerán en los próximos años entre un 4,5 y un 5% en ventas, calcula el director general. “Queremos repartir cada vez más dinero entre los socios pero con una gestión prudente: no invertimos en nada que no seamos capaces de integrar en nuestro negocio”, agrega. Hace tiempo exploraron la posibilidad de abrir una cadena de gasolineras pero abandonaron la idea porque no se amoldaba al modelo cooperativo.

Simplificar la sobrerregulación

Su expansión sigue en la parte oriental de Andalucía, con presencia en Almería, Granada y Jaén, y en el resto de comunidades donde ya está implantada. El año próximo tienen previsto abrir su primera tienda Consum en Málaga. No ven una expansión más allá de España porque “tenemos todavía mucho mercado y oportunidades aquí. Nuestro modelo implica tener producto fresco cerca de nuestras tiendas y necesitamos plataformas logísticas cerca para abastecerlas”, añade.

A las administraciones públicas les piden que la economia social deje de ser “la eterna olvidada” cuando se legisla. “El sector necesita que se simplifique la sobrerregulación en el sector alimentario porque perjudica mucho a la competitividad de las empresas”, explica Rodríguez, que admite un serio problema también, este general, con el absentismo laboral por el retraso en los procedimientos y pruebas. “Hay que simplificar la legislación. Hay 1.345 normas que aplicamos en España al sector de la distribución comercial”, sentencia.

¿Cómo ve a Consum en cinco años? Su director general la ve como una de las principales empresas de distribución de España, en un mejor puesto que ahora. En cuanto a su expansión, seguirán en los territorios donde ya están, aunque ve posible abrir alguna tienda en la Comunidad de Madrid, donde les conocen porque muchos madrileños veranean en Cullera, Benicàssim, Gandia o Almería. “Tenemos un montón de socios de Madrid en esos lugares que nos preguntan por qué no abrimos en su comunidad autónoma. Tenemos un proyecto el año que viene en Seseña, a 43 kilómetros de Madrid”, añade Rodríguez, que advierte que si abren en esa comunidad no aplicarán la libertad horaria. “Si abrimos lo haremos de lunes a sábado, igual que en el resto”, concluye.