La crisis del huevo aún no se ha solucionado: esto es lo que prevén los expertos para 2026

Hay huevos para cualquier ocasión. La oferta actual se ha ampliado y el consumidor distingue entre calidades. Es probable que el producto destinado a una cena con amistades sea distinto al que se usa en la cocina de un martes por la tarde. Esta demanda sofisticada ha pasado de un alimento genérico a una oferta diferenciada por el sistema de cría, identificable en el código de la cáscara: los ecológicos (0) y camperos (1), con acceso exterior, frente a gallinas sueltas en gallinero (2) o en jaula acondicionada (3). Además, se clasifican según el volumen: S, M, L y XL. Y el país de origen: ES para los nacionales. Las categorías superiores (0 y 1) exigen condiciones más estrictas (espacio exterior, alimentación ecológica), lo que eleva el valor percibido. Ello responde a un deseo de una mejor alimentación. Pero independientemente de la variedad de su preferencia, el huevo —y su precio— seguirá bajo presión en los próximos meses.

El aumento de la demanda —nacional e internacional—, el cambio de modelo de cría —que busca dejar poco a poco las jaulas—, la burocracia para nuevas explotaciones y los efectos de la gripe aviar son factores que han influido y lo seguirán haciendo en el precio de este producto. “El consumo de huevos sigue subiendo y el sector no ha podido crecer al mismo ritmo”, explica José Carlos Terraz, gerente de la Granja Pinseque y presidente de la Asociación Profesional de Avicultura Alternativa (AviAlter). En 2025, España ha dado un salto claro en los precios de los huevos y se ha situado de forma estable por encima de la media europea. Ello ha marcado un cambio respecto al comportamiento de los ejercicios anteriores: en junio, por ejemplo, alcanzó los 308 euros por cada 100 kilos en origen, una cifra que la acerca a países tradicionalmente caros como Italia o Irlanda, según las cifras de Agridata de la Unión Europea. Desde comienzos de año, el mercado nacional se ha situado en la franja alta del mercado comunitario, lo que refleja una presión sobre los costes de producción y una oferta más ajustada.

Esta tendencia al alza contrasta con lo ocurrido en 2023 y en buena parte de 2024, cuando España se mantenía muy cerca del promedio europeo. Durante ese periodo, los precios subieron menos que en otros países y se comportaron con relativa estabilidad. Incluso hubo una fase de descenso que situó los valores en niveles más moderados. Esa caída, sin embargo, fue temporal: el último trimestre de 2024 volvió a empujar la media al alza y preparó el terreno para el repunte más firme de 2025. Y continuarán así al inicio de 2026. “En el primer semestre seguiremos en una situación similar”, abunda Terraz.

Los 14 casos de gripe aviar del otoño han dejado el sacrificio de casi 2,7 millones de animales (el 5% del censo) en poco más de tres meses. “La gripe aviar ha sido la puntilla. A un mercado que ya venía creciendo en volumen y precio le llega una crisis que no pone en riesgo el abastecimiento, pero sí afecta a la oferta”, explican fuentes del sector de los supermercados. Reponer la producción tardará entre seis y ocho meses, según estimaciones de AviAlter. “No es una cantidad tremendamente elevada, pero sí es cierto que nunca habíamos tenido tantos casos ni habían afectado a las ponedoras de esta forma”, afirma María del Mar Fernández Poza, directora de la Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu). Eso genera una sensación de incertidumbre en el país y en toda Europa, aunque el abastecimiento esté garantizado: en el continente se consumen unos 5,9 millones de toneladas de huevos al año, de los más de 6,5 millones que se producen.

Vasos comunicantes

“Tenemos un mercado completamente interrelacionado. Puede que no falten huevos en España, pero sí en Francia o en Alemania [los tres principales productores de la zona]”, arguye Fernández Poza. O incluso en el Reino Unido, que es el principal mercado de exportación de la UE, con un 39,7%. “Este es uno de los motivos del incremento de precios. Pero hay otro, no menos importante: estamos en pleno proceso de reconversión de las granjas”, recalca la experta. En España y en Europa, históricamente, se producía en jaulas, que son el sistema de producción más económico, pero en los últimos años una gran parte del sector se está pasando a sistemas alternativos. Esa transición está impulsada por la creciente demanda de los consumidores y por las normativas de bienestar animal.

La UE ya cuenta con el 62% de su censo en sistemas alternativos. España aún tiene un margen de crecimiento significativo, pues solo el 36% de sus gallinas ponedoras está en estos sistemas, muy por debajo de líderes como Alemania (96,3%) o Austria (100%). El esfuerzo de transición de las granjas españolas supone un reto que exige inversión. Mientras el sistema tradicional es el más económico, cambiar a la cría en suelo aumenta el coste hasta un 25%, a campero hasta un 50% y a ecológico hasta el doble, lo que ralentiza el cambio a pesar del fuerte crecimiento de la demanda interna, imparable en los últimos cuatro años. El consumo en los hogares, desde 2010 hasta antes de la pandemia, estuvo estable: entre 370.000 y 390.000 toneladas. Se disparó en 2020, alcanzando un máximo histórico de más de 450.000 toneladas.

Después cayó bruscamente en 2022 debido al efecto inflacionario generado tras el estallido de la invasión rusa en Ucrania. La tendencia se ha revertido: en 2024, el consumo en hogares volvió a crecer hasta las 419.659 toneladas, una de las cifras más altas de los últimos 25 años, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El aumento sostenido de los costes ha generado incertidumbre entre los hogares, así como entre los negocios, como el restaurante de tortilla La Falda, cofundado por Xan Otero, que requiere entre 20.000 y 25.000 docenas de huevos al año. Otero explica que el precio de su materia prima subió 50 céntimos en primavera y otros 40 céntimos recientemente. Esta escalada les ha obligado a considerar ajustes de precio futuros, aunque esperarán hasta el próximo 2026. “Nosotros aguantaremos hasta ver cómo evoluciona el año”.