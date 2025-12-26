Ir al contenido
_
_
_
_
Ofrecido porEmagister
Formación
Formación

De la reinserción social a la dana, la IA o la cultura urbana: estas son algunas de las historias educativas más relevantes de 2025

Repasamos contigo una selección de los reportajes más relevantes e inspiradores del año

Alumnos del CEIP Rosa Serrano, en Paiporta (Valencia), durante una "fiesta del agua" con la que despidieron el curso académico 2024/2025.
Nacho Meneses
Nacho Meneses
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Cada año deja su propio sedimento: historias que no caducan cuando se termina el último párrafo y que, con el paso de los meses, siguen haciendo ruido en la cabeza. En 2025, el canal de Formación de EL PAÍS ha vuelto a ser un lugar donde detenerse a mirar con calma cómo cambia la educación, quién la empuja y desde dónde: desde aulas atravesadas por el barro tras una dana hasta cárceles donde aprender es una forma de volver a empezar; de la curiosidad intacta de un estudiante de IA con 91 años al arte convertido en herramienta de inclusión social. Ocho reportajes que hablan de aprendizaje, sí, pero también de dignidad, oportunidades y futuro compartido.

La selección que sigue, ordenada cronológicamente —para leerlos, solo clica sobre el titular correspondiente—, es una manera de volver sobre esos relatos y leerlos con perspectiva. Aquí están la ciencia sin etiquetas de género; el emprendimiento cultural como forma de mantener viva la música; la realidad de unas oposiciones que piden a gritos una reforma profunda o el hip-hop y el flamenco como lenguajes que educan donde otros discursos no llegan. Ocho piezas que no buscan cerrar debates, sino abrirlos; porque educar, al final, va de eso: de hacerse preguntas incómodas, de escuchar historias que no siempre ocupan el centro del debate y de recordar que aprender —a cualquier edad y en cualquier contexto— sigue siendo un acto profundamente humano.

1. Vocaciones científicas sin distinción de género

Frente al descenso de jóvenes que optan por carreras científicas y tecnológicas, numerosos proyectos fomentan desde distintos ámbitos el interés por las disciplinas STEM. Un impacto que medimos no solo en el contexto español, sino también en el de la cooperación internacional, donde iamtheCODE pretende formar a un millón de niñas como programadoras antes de 2030.

Una estudiante latina en clase de Matemáticas.

2. ‘Artccesible Advanced’, o cómo visibilizar el arte para quien no lo puede ver

La Escuela de Segunda Oportunidad Ortzadar, en San Sebastián, y el museo Chillida Leku desarrollan un proyecto para acercar la obra de Chillida a las personas ciegas o con discapacidad visual.

Personas invidentes en Chillida Leku, durante el acto de entrega de las reproducciones en 3D, el pasado mes de abril.

3. Frente a la precariedad musical, emprendimiento cultural

La incubadora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía prepara a los músicos para emprender e impulsa proyectos que sirvan para dar estabilidad al sector.

Una representación del proyecto de Ópera Urbana de la soprano colombiana Vanesa Cera.

4. La normalidad se asoma a las escuelas de la dana

Desde Infantil a Bachillerato, lidiar académica y emocionalmente con la catástrofe no ha sido una tarea sencilla en los centros afectados por las inundaciones.

Nerea González, profesora voluntaria, y Ricardo Lorente, director del CEIP Blasco Ibáñez, en Beniparrell (Valencia).

5. Ramón, estudiante de IA con 91 años: “El problema de aprender una tecnología no es la edad, es la curiosidad”

Nacido en la Barcelona republicana, este ingeniero jubilado, viajero y curioso empedernido no dudó en completar un máster en IA e Innovación en poco más de tres meses.

Ramón Martín-Busutil, ingeniero jubilado de 91 años, completó un máster en Inteligencia Artificial e Innovación en la plataforma 'online' Founderz.

6. Del compás al ‘flow’: hip hop y flamenco como lenguajes que educan e incluyen

La cultura urbana y el flamenco se abren paso como herramientas pedagógicas e inclusivas para jóvenes en riesgo, alumnado desconectado del sistema o personas sin hogar.

Sesión del proyecto 'Tardes de Garaje' en el local de Asociación Garaje (Madrid, 2019).

7. Cuando memorizar ya no basta: por qué urge repensar las oposiciones en España

Cada vez son más las voces que reclaman un sistema de selección que valore las competencias prácticas y no solo la memorización de temarios alejados de la realidad laboral.

8. Aprender entre muros: la educación en los centros penitenciarios como vía de reinserción social

En prisión no hay un solo ‘alumno tipo’: el aula es un mosaico heterogéneo que va de la alfabetización básica a la universidad, y cada progreso se abre paso entre desigualdades, interrupciones y necesidades urgentes.

Un recluso de la carcel de Zuera (Zaragoza) que está preparando el acceso a la universidad para mayores de 25 años, en un aula del centro penitenciario.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Nacho Meneses
Nacho Meneses
Nacho Meneses - twitter
Coordinador y redactor del canal de Formación de EL PAÍS, está especializado en educación y tendencias profesionales, además de colaborar en Mamas & Papas, donde escribe de educación, salud y crianza. Es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Valladolid y Máster de Periodismo UAM / EL PAÍS
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Vicky Colbert, impulsora del modelo Escuela Nueva que se implantó en las escuelas rurales de Colombia ya en la década de los setenta del siglo XX.

Vicky Colbert, socióloga: “Si los niños son diferentes, la escuela tiene que adaptarse a ellos, y no al revés”

Nacho Meneses | Doha (Catar)
Lady Mariéme Jamme, fundadora y CEO de iamtheCODE, con una joven participante en los talleres de la fundación.

Lady Mariéme Jamme: “Nadie cree en las niñas ni quiere invertir en su talento, y esa falta de fe pesa muchísimo”

Nacho Meneses | Doha (Catar)

Archivado En

_

Últimas noticias

Emagister

¿Qué quieres estudiar?

Encuentra tu curso ideal

Lo más visto

  1. Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”
  2. Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum
  3. “Un jardín con casa, no una casa con jardín”: así es la premiada vivienda de 146 metros cuadrados que se camufla con la vegetación
  4. La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
  5. TVE se reivindica (con pulla) en su gran noche televisiva
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_