De la reinserción social a la dana, la IA o la cultura urbana: estas son algunas de las historias educativas más relevantes de 2025
Repasamos contigo una selección de los reportajes más relevantes e inspiradores del año
Cada año deja su propio sedimento: historias que no caducan cuando se termina el último párrafo y que, con el paso de los meses, siguen haciendo ruido en la cabeza. En 2025, el canal de Formación de EL PAÍS ha vuelto a ser un lugar donde detenerse a mirar con calma cómo cambia la educación, quién la empuja y desde dónde: desde aulas atravesadas por el barro tras una dana hasta cárceles donde aprender es una forma de volver a empezar; de la curiosidad intacta de un estudiante de IA con 91 años al arte convertido en herramienta de inclusión social. Ocho reportajes que hablan de aprendizaje, sí, pero también de dignidad, oportunidades y futuro compartido.
La selección que sigue, ordenada cronológicamente —para leerlos, solo clica sobre el titular correspondiente—, es una manera de volver sobre esos relatos y leerlos con perspectiva. Aquí están la ciencia sin etiquetas de género; el emprendimiento cultural como forma de mantener viva la música; la realidad de unas oposiciones que piden a gritos una reforma profunda o el hip-hop y el flamenco como lenguajes que educan donde otros discursos no llegan. Ocho piezas que no buscan cerrar debates, sino abrirlos; porque educar, al final, va de eso: de hacerse preguntas incómodas, de escuchar historias que no siempre ocupan el centro del debate y de recordar que aprender —a cualquier edad y en cualquier contexto— sigue siendo un acto profundamente humano.
1. Vocaciones científicas sin distinción de género
Frente al descenso de jóvenes que optan por carreras científicas y tecnológicas, numerosos proyectos fomentan desde distintos ámbitos el interés por las disciplinas STEM. Un impacto que medimos no solo en el contexto español, sino también en el de la cooperación internacional, donde iamtheCODE pretende formar a un millón de niñas como programadoras antes de 2030.
2. ‘Artccesible Advanced’, o cómo visibilizar el arte para quien no lo puede ver
La Escuela de Segunda Oportunidad Ortzadar, en San Sebastián, y el museo Chillida Leku desarrollan un proyecto para acercar la obra de Chillida a las personas ciegas o con discapacidad visual.
3. Frente a la precariedad musical, emprendimiento cultural
La incubadora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía prepara a los músicos para emprender e impulsa proyectos que sirvan para dar estabilidad al sector.
4. La normalidad se asoma a las escuelas de la dana
Desde Infantil a Bachillerato, lidiar académica y emocionalmente con la catástrofe no ha sido una tarea sencilla en los centros afectados por las inundaciones.
5. Ramón, estudiante de IA con 91 años: “El problema de aprender una tecnología no es la edad, es la curiosidad”
Nacido en la Barcelona republicana, este ingeniero jubilado, viajero y curioso empedernido no dudó en completar un máster en IA e Innovación en poco más de tres meses.
6. Del compás al ‘flow’: hip hop y flamenco como lenguajes que educan e incluyen
La cultura urbana y el flamenco se abren paso como herramientas pedagógicas e inclusivas para jóvenes en riesgo, alumnado desconectado del sistema o personas sin hogar.
7. Cuando memorizar ya no basta: por qué urge repensar las oposiciones en España
Cada vez son más las voces que reclaman un sistema de selección que valore las competencias prácticas y no solo la memorización de temarios alejados de la realidad laboral.
8. Aprender entre muros: la educación en los centros penitenciarios como vía de reinserción social
En prisión no hay un solo ‘alumno tipo’: el aula es un mosaico heterogéneo que va de la alfabetización básica a la universidad, y cada progreso se abre paso entre desigualdades, interrupciones y necesidades urgentes.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La Audiencia de Valencia respalda el 80% de los recursos presentados a la jueza de la dana
Las gafas inteligentes ya son una realidad (y sirven para mucho más de lo que imaginamos)
Trump, obsesionado con ponerle su nombre a todo
Estados Unidos ataca al Estado Islámico en Nigeria por la “masacre de cristianos” en el país africano
¿Qué quieres estudiar?Encuentra tu curso ideal
Lo más visto
- Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”
- Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum
- “Un jardín con casa, no una casa con jardín”: así es la premiada vivienda de 146 metros cuadrados que se camufla con la vegetación
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- TVE se reivindica (con pulla) en su gran noche televisiva