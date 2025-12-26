De la reinserción social a la dana, la IA o la cultura urbana: estas son algunas de las historias educativas más relevantes de 2025

Alumnos del CEIP Rosa Serrano, en Paiporta (Valencia), durante una "fiesta del agua" con la que despidieron el curso académico 2024/2025.

Repasamos contigo una selección de los reportajes más relevantes e inspiradores del año

Cada año deja su propio sedimento: historias que no caducan cuando se termina el último párrafo y que, con el paso de los meses, siguen haciendo ruido en la cabeza. En 2025, el canal de Formación de EL PAÍS ha vuelto a ser un lugar donde detenerse a mirar con calma cómo cambia la educación, quién la empuja y desde dónde: desde aulas atravesadas por el barro tras una dana hasta cárceles donde aprender es una forma de volver a empezar; de la curiosidad intacta de un estudiante de IA con 91 años al arte convertido en herramienta de inclusión social. Ocho reportajes que hablan de aprendizaje, sí, pero también de dignidad, oportunidades y futuro compartido.

La selección que sigue, ordenada cronológicamente —para leerlos, solo clica sobre el titular correspondiente—, es una manera de volver sobre esos relatos y leerlos con perspectiva. Aquí están la ciencia sin etiquetas de género; el emprendimiento cultural como forma de mantener viva la música; la realidad de unas oposiciones que piden a gritos una reforma profunda o el hip-hop y el flamenco como lenguajes que educan donde otros discursos no llegan. Ocho piezas que no buscan cerrar debates, sino abrirlos; porque educar, al final, va de eso: de hacerse preguntas incómodas, de escuchar historias que no siempre ocupan el centro del debate y de recordar que aprender —a cualquier edad y en cualquier contexto— sigue siendo un acto profundamente humano.

Frente al descenso de jóvenes que optan por carreras científicas y tecnológicas, numerosos proyectos fomentan desde distintos ámbitos el interés por las disciplinas STEM. Un impacto que medimos no solo en el contexto español, sino también en el de la cooperación internacional, donde iamtheCODE pretende formar a un millón de niñas como programadoras antes de 2030.

Una estudiante latina en clase de Matemáticas. Getty Images

La Escuela de Segunda Oportunidad Ortzadar, en San Sebastián, y el museo Chillida Leku desarrollan un proyecto para acercar la obra de Chillida a las personas ciegas o con discapacidad visual.

Personas invidentes en Chillida Leku, durante el acto de entrega de las reproducciones en 3D, el pasado mes de abril. Artccesible Advanced

La incubadora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía prepara a los músicos para emprender e impulsa proyectos que sirvan para dar estabilidad al sector.

Una representación del proyecto de Ópera Urbana de la soprano colombiana Vanesa Cera. V. C.

Desde Infantil a Bachillerato, lidiar académica y emocionalmente con la catástrofe no ha sido una tarea sencilla en los centros afectados por las inundaciones.

Nerea González, profesora voluntaria, y Ricardo Lorente, director del CEIP Blasco Ibáñez, en Beniparrell (Valencia). Damian Torres

Nacido en la Barcelona republicana, este ingeniero jubilado, viajero y curioso empedernido no dudó en completar un máster en IA e Innovación en poco más de tres meses.

Ramón Martín-Busutil, ingeniero jubilado de 91 años, completó un máster en Inteligencia Artificial e Innovación en la plataforma 'online' Founderz. Foto cedida por Founderz

La cultura urbana y el flamenco se abren paso como herramientas pedagógicas e inclusivas para jóvenes en riesgo, alumnado desconectado del sistema o personas sin hogar.

Sesión del proyecto 'Tardes de Garaje' en el local de Asociación Garaje (Madrid, 2019). A. Garaje

Cada vez son más las voces que reclaman un sistema de selección que valore las competencias prácticas y no solo la memorización de temarios alejados de la realidad laboral.

Miles de aspirantes durante las pruebas correspondientes a las oposiciones de Enfermería del Sergas, en Silleda, Pontevedra, el pasado 25 de junio de 2025. Álvaro Ballesteros (Europa Press)

En prisión no hay un solo ‘alumno tipo’: el aula es un mosaico heterogéneo que va de la alfabetización básica a la universidad, y cada progreso se abre paso entre desigualdades, interrupciones y necesidades urgentes.