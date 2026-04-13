Meta superará a Google este año en el mercado de la publicidad digital global

La firma eMarketer proyecta que la matriz de Facebook alcanzará unos ingresos netos por publicidad este año de 243.460 millones de dólares

Nueva fricción en la pugna global entre los gigantes tecnológicos. Meta está a punto de superar a Google como la compañía líder mundial en publicidad digital, un hito en el crecimiento de la compañía de redes sociales, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Según datos de la firma de investigación publicitaria eMarketer, adelantados por The Wall Street Journal, Meta superará a Google en ingresos netos por publicidad este año, alcanzando más de 243.460 millones de dólares (casi 208.300 millones de euros), superando ligeramente los 239.540 millones de dólares de la filial de Alphabet.

En este caso, las estimaciones de la firma consideran los ingresos después de deducir el tráfico y otros costos de adquisición de contenido, como el dinero que Google comparte con sus creadores.

Entre otros factores, Meta está liderando el crecimiento gracias al avance de nuevos formatos como Reels y la integración de las tecnologías de inteligencia artificial para la optimización de la publicidad. Precisamente, Meta acaba de lanzar nuevo modelo de IA para hacer frente a Google, OpenAI y Anthropic, bautizado como Muse Spark.

En sentido contrario, hay un declive de Google en el dominio de las búsquedas, un segmento en el que está notando la presión competitiva de las grandes empresas de IA. En principio, su cuota de mercado en EE UU podría caer por debajo del 50%.

En este sentido, según han publicado distintos medios especializados de EE UU, OpenAI ha proyectado un fuerte incremento en sus ingresos publicitarios, para pasar de 2.500 millones de dólares este año y alcanzar los 100.000 millones de dólares para 2030.

Hasta el momento, el mercado ha estado dominado por Google, Meta y Amazon. Según eMarketer, los resultados del tercer trimestre de 2025 pusieron de manifiesto el papel central de estas compañías en el ecosistema de la publicidad digital, con un crecimiento de dos dígitos en los ingresos publicitarios de cada una.

Ahora bien, estos expertos advirtieron de que, más allá de los sólidos resultados generales, la presión regulatoria se intensificó. El aumento de los costes de la IA y las preocupaciones sobre la transparencia se sumaron a la incertidumbre sobre cómo responderá cada empresa al creciente escrutinio legal y a la rápida innovación en IA.