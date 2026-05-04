PP y Vox cierran la comisión de investigación de la dana de Les Corts sin que comparezca la exconsejera Salomé Pradas

Varias personas protestan durante una concentración ante Les Corts Valencianes convocada en la última sesión de la comisión de investigación de la dana.

PP y Vox han propuesto este lunes concluir la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes al considerar que ya ha desarrollado sus trabajos cuando está a punto de cumplirse un año de su puesta en marcha, sin que hayan comparecido los dos investigados por el juzgado de Catarroja por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia: la exconsejera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. Tampoco lo han hecho el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, o José Miguel Basset, jefe provincial de bomberos.

Antes de afrontar las conclusiones están llamados a una última sesión, prevista el 11 de mayo, el comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, el excomisionado del Gobierno, José María Ángel, y un compareciente citado anteriormente que no pudo acudir en la fecha señalada. El PSPV ya ha avanzado que solicitará a la junta de síndics la prórroga de la misma, entre críticas a una investigación “completamente trufada de irregularidades”

La comisión celebró su última sesión la pasada semana con las comparecencias de la vicepresidenta primera y consejera de Servicios Sociales durante la dana, Susana Camarero; el vicepresidente tercero y consejero de Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus; y el de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. A las puertas del Parlamento, como otras veces, los familiares de las víctimas de la dana exigían que el expresidente Carlos Mazón entregase su acta de diputado, dejase de estar aforado, y acudiese a declarar ante la jueza de Catarroja.

El PP ha justificado su petición en que el plan aprobado fijaba un año para los trabajos, que se cumple a finales de mayo, y ya ha comparecido “un montón de gente” y tienen material “más que suficiente” para proponer conclusiones, mientras que la exconsejera Pradas ya ha estado “en otras comisiones” y no quieren hacer de esta “un circo”.

El PSPV ha criticado la “maniobra” del PP cuando aún falta por ejecutar “la mitad del plan de trabajo” de la comisión, lo que ha atribuido a que no tienen “ningún propósito de que se conozca la verdad”, y Compromís ha lamentado que la derecha quiera “dar carpetazo” a esta comisión, como hizo con la del accidente de metro de 2006.

La comisión de investigación de Les Corts fue la primera que se aprobó, un mes después de la tragedia en la que murieron 230 personas, aunque se constituyó en enero de 2025 y su plan de trabajo se aprobó en mayo. Desde entonces se han celebrado seis sesiones de comparecencias, sin el formato de pregunta y respuesta, que empezaron en julio del año pasado con técnicos; las víctimas, que en el plan inicial no figuraban, acudieron a finales de este mes de febrero.

El síndic del PP, Nando Pastor, ha señalado que el plan de trabajo que aprobaron su partido y Vox era “un plan vivo”, que se podía alterar con los trabajos de la comisión, y “ha llegado el momento de establecer las conclusiones” y aprobar “el mejor dictamen posible” tras unas comparecencias en las que “el único” que ha faltado ha sido el Gobierno central.

Si los socialistas piden una prórroga “para que vengan los del Gobierno de España, a lo mejor nos lo pensamos, pero por hacer circo no va a haber ninguna”, ha avisado Pastor, quien ha añadido que si quisieran “montar un circo” en la comisión harían que fueran Pradas “y 44 más”, pero hay que concluir el trabajo y dar una respuesta “a la altura de lo ocurrido”.

La diputada socialista Alicia Andújar ha destacado que todavía faltan por comparecer la consejera y los funcionarios que gestionaron la emergencia el día de la dana, Salomé Pradas, Jorge Suárez y José Miguel Basset, y documentación por entregar, de forma que pedirán una prórroga y que no se “cierre en falso” esta investigación.

“Es una comisión de investigación completamente trufada de irregularidades, se incumplen de manera constante las normas que regulan su funcionamiento”, ha aseverado Andújar, para quien se busca que “no se sepa que la gestión de la emergencia aquel día por los representantes del PP fue nefasta y acabó con un resultado de 230 víctimas mortales”.

El diputado de Compromís Carles Esteve ha indicado que es “triste” pero no “inesperado” que PP y Vox quieran cerrar sin cumplir su plan de trabajo este órgano, como han hecho con otras comisiones de investigación “tramposas en casos dramáticos para la sociedad valenciana” para “tapar sus vergüenzas”, aunque sea “insultante” para las víctimas.

Vox, que preside esta comisión de investigación de Les Corts, no ha hecho declaraciones.