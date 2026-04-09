Meta trata de reaccionar en la IA como un nuevo modelo frente a Google, OpenAI y Anthropic

Meta Platforms busca responder en el mundo de la inteligencia artificial (IA) frente a los grandes competidores en este terreno como Alphabet, OpenAI y Anthropic. La compañía ha presentado Muse Spark, el primer modelo de inteligencia artificial creado por un equipo propio, constituido durante el año pasado tras una costosa guerra por atraer el talento y forzar una profunda reestructuración interna para ponerse al día con sus rivales en la carrera por esta nueva tecnología.

La matriz de Facebook recibió el respaldo de los inversores, y sus acciones se dispararon un 6,50% en la sesión de este jueves, hasta 612 dólares, frenando así la tendencia decreciente desde principios de año, a causa de la incertidumbre en torno, precisamente, a la rentabilidad de sus inversiones en infraestructuras de IA. De hecho, Meta prevé un gasto de capital para este año de entre 125.000 y 135.000 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones de los analistas.

Según explicó la compañía en su blog corporativo, Muse Spark es el primero de una nueva serie de modelos de ese equipo, que busca crear máquinas capaces de superar la capacidad de razonamiento humano. Según las pruebas de rendimiento internas de Meta, Muse Spark superó a Gemini de Google en algunas pruebas y fue competitivo con los modelos de OpenAI y xAI. En este sentido, Meta anunció el lanzamiento del modo Contemplating, que coordina a varios agentes que razonan en paralelo. Esto permite que Muse Spark compita con los modos de razonamiento extremo de modelos de vanguardia como Gemini Deep Think y GPT Pro. “Este modo ofrece mejoras significativas en la capacidad para realizar tareas complejas, logrando un 58% en Humanity’s Last Exam y un 38% en FrontierScience Research”, explicó el grupo.

Meta destacó también que Muse Spark ofrece un rendimiento competitivo en tareas de percepción multimodal, razonamiento, salud y agentes. “Seguimos invirtiendo en áreas con deficiencias de rendimiento actuales, como sistemas agentes a largo plazo y flujos de trabajo de codificación”, dijo la empresa de Mark Zuckerberg.

Meta subrayó que Muse Spark es un modelo de razonamiento multimodal nativo que admite el uso de herramientas, la visualización de la cadena de pensamiento y la orquestación multiagente. “Muse Spark es el primer paso en nuestra estrategia de escalabilidad y el primer producto de una renovación integral de nuestros esfuerzos en IA”, indicó la empresa a la vez que justificaba cómo buscará mayor escalabilidad: “Estamos realizando inversiones estratégicas en toda la plataforma, desde la investigación y el entrenamiento de modelos hasta la infraestructura, incluido el centro de datos Hyperion”.

Inicialmente, solo estará disponible en la aplicación y el sitio web de Meta AI, que aún tienen poca afluencia de usuarios, y en las próximas semanas reemplazará a los modelos actuales que impulsan los chatbots de WhatsApp, Instagram, Facebook y la colección de gafas inteligentes de Meta.

“Este modelo inicial es pequeño y rápido por diseño, pero lo suficientemente capaz como para resolver problemas complejos en ciencia, matemáticas y salud. Es una base sólida, y la próxima generación ya está en desarrollo”, resaltó la compañía.

En términos generales, los gigantes tecnológicos estadounidenses están bajo presión para demostrar que sus enormes inversiones en IA darán resultados positivos. La situación es especialmente crítica para Meta después de que el año pasado contratara a Alex Wang, CEO de Scale AI La matriz de Facebook ha gastado miles de millones de dólares en la contratación de talento en IA en un intento por alcanzar a OpenAI, Anthropic y Google DeepMind.