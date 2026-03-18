Las empresas audiovisuales disparan la inversión en cine español con la nueva ley

El volumen total de ingresos computados por los prestadores de servicios audiovisuales en España alcanzó los 2.957 millones de euros durante el ejercicio 2023. De este montante, las compañías destinaron un importe total de 544 millones de euros a la financiación anticipada de obra audiovisual europea y nacional, cumpliendo así con las obligaciones impuestas por la Ley General Audiovisual, el nuevo marco regulatorio que obliga a las plataformas extranjeras a financiar al cine español. Este despliegue financiero, supervisado por Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se repartió estratégicamente entre el cine y la televisión, aunque fueron las series las que acapararon el protagonismo absoluto al absorber el 71,3 % de dicha inversión, consolidándose como el motor principal de la producción nacional y europea en el mercado español.

El informe de la CNMC detalla el primer ejercicio completo bajo el marco de la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2022 y en el que, por primera vez, se integra a las plataformas de streaming con sede en el extranjero pero que operan en España dentro del régimen de obligaciones de financiación anticipada de obra audiovisual europea.

En el ejercicio 2023, la CNMC supervisó a un total de 11 prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Estos se dividen en tres grandes bloques: los operadores tradicionales de televisión en abierto (TDT), los prestadores de servicios de pago y las plataformas de vídeo bajo demanda (VOD) internacionales que dirigen sus servicios al mercado español. Las empresas analizadas son RTVE (Corporación de Radio y Televisión Española), Atresmedia, Mediaset, Net TV, Veo TV, Trece, Movistar+ (Telefónica) como compañías con sede fiscal en España. Y Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, e HBO Max, todas ellas con sede fiscal en el extranjero.

El informe confirma que la gran mayoría de estas empresas ha cumplido con sus cuotas obligatorias. La ley exige que los prestadores privados destinen el 5% de sus ingresos computables a obra europea y el 6% en el caso de RTVE. El cumplimiento ha sido prácticamente total en cuanto a los volúmenes globales de inversión, aunque se han registrado tres incumplimientos parciales técnicos. Estos fallos se concentran en las subcuotas destinadas a lenguas cooficiales de las comunidades autónomas (catalán, gallego o euskera), un requisito introducido por la nueva ley que todavía presenta dificultades de implementación logística para algunos operadores. No obstante, al situarse en márgenes mínimos, la CNMC no ha iniciado expedientes sancionadores.

Protagonismo de las series

Uno de los datos más relevantes que arroja el informe detallado es la clara preferencia de los operadores por el formato de serie frente al largometraje cinematográfico. De los 544,06 millones de euros invertidos en obra europea durante 2023, las series absorbieron el 71,3 % de la inversión total. En la práctica, casi 7 de cada 10 euros invertidos terminaron en series producidas en España, lo que consolida a este formato como el gran beneficiario de la normativa actual.

Si desglosamos esta cifra por tipo de contenido y lengua, las series en lenguas oficiales de España representaron el 69,8% de la inversión total en obra europea. Esto demuestra que los prestadores prefieren apostar por la ficción serializada nacional, ya que ofrece un mayor rendimiento en términos de consumo en plataforma y fidelización de audiencia que el cine. Por su parte, las obras cinematográficas en lenguas oficiales de España recibieron el 21,82% de la inversión. A pesar de ser un porcentaje significativamente menor que el de las series, sigue siendo el segundo pilar de la financiación, mientras que las películas de televisión (TV Movies) europeas apenas concentraron el 4,06% del presupuesto.

El informe permite observar un cambio de paradigma en quién financia el sector audiovisual en España. Históricamente, Atresmedia, Mediaset y RTVE sostenían el grueso de la producción. En 2023, la entrada de las plataformas internacionales ha equilibrado la balanza. Los operadores de TDT aportaron el 41,1% de la financiación total, seguido por las plataformas internacionales establecidas en otros Estados miembros (Netflix, Amazon, Disney y HBO Max), que ya representan el 37,6% de la inversión computable. Este porcentaje es crítico, pues confirma que estas empresas han integrado a España como un centro de producción preferente para sus series originales.

Los operadores de pago como Movistar+ mantienen un volumen estable de inversión, aunque su peso relativo porcentual se ve diluido por la entrada de los gigantes del streaming. La capacidad inversora está altamente concentrada, ya que solo cinco prestadores (RTVE, Atresmedia, Mediaset, Movistar+ y Netflix) aglutinaron el 80,4% de toda la inversión realizada en el ejercicio. El volumen total de ingresos computados en el sector ascendió a 2.957,2 millones de euros. De estos ingresos, la fuente principal son las cuotas de abono de los usuarios, con 1.371,9 millones de euros, seguida muy de cerca por la publicidad, con 1.203,8 millones de euros. Esta paridad refleja que el modelo de negocio audiovisual en España ha dejado de depender exclusivamente de las marcas para sostenerse sobre el pago directo del espectador.

La nueva ley ha forzado a que las series españolas no solo se produzcan en mayor volumen, sino bajo criterios específicos. Por ejemplo, el informe destaca que se han cumplido los objetivos de inversión en obras dirigidas o producidas por mujeres y en producción independiente. Para las series específicamente españolas, producidas en castellano o lenguas cooficiales, el informe de la CNMC señala que la inversión ha superado los objetivos mínimos legales.

Las empresas que han cumplido estrictamente con sus porcentajes han demostrado una capacidad de adaptación rápida a los nuevos requisitos de lenguas cooficiales y diversidad, aunque el informe advierte de que todavía existe margen de mejora en la inversión en obras cinematográficas de productores independientes, que a veces quedan relegadas por las grandes producciones de series controladas directamente por los prestadores.