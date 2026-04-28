El abogado y dos hermanas de Maradona van a juicio por “lucro indebido” de sus marcas

La justicia argentina los acusa de haber defraudado los intereses de los herederos legítimos del ídolo a través de una sociedad que administraba 246 marcas comerciales

La Justicia argentina ordenó este martes la elevación a juicio contra el último abogado y apoderado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, y contra sus hermanas Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, acusados de haber defraudado a los herederos legítimos del ídolo deportivo en el usufructo de sus marcas comerciales. A más de cinco años de la muerte del astro, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Nº 43 decidió rechazar un pedido de sobreseimiento de los procesados y declarar clausurada la etapa de instrucción.

Además de Morla y las hermanas Maradona, serán sometidos a juicio dos asistentes del exfutbolista, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia, así como la escribana Sandra Iampolsky. La Justicia acusa a todos ellos de “haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Armando Maradona” a través de una sociedad que administraba un total de 246 marcas comerciales ligadas deportista, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

La resolución explica que si bien la sociedad —denominada Sattvica SA— se encontraba bajo la titularidad accionaria ficticia de Morla y Pomargo, sus movimientos comerciales se desarrollaban bajo las directivas de Maradona. Tras su muerte, como parte del tramite sucesorio, se intimó a los dueños de Sattvica a ceder y transferir en forma inmediata la totalidad de las marcas a los herederos legítimos de Maradona —sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando y Diego Junior Maradona—, una disposición que Morla rechazó. Tiempo después, según la acusación, la totalidad de las acciones de Sattvica fueron cedidas a Rita Mabel y Claudia Nora, aunque Morla mantuvo un rol central en las decisiones de la sociedad.

“Así se procuraron con dicho accionar un lucro indebido, violando los deberes y obligaciones a su cargo y perjudicando con ello los intereses que les fueran confiados”, perjudicando así a los herederos, según afirmó la resolución. A fines de 2025, la Justicia argentina había confirmado el procesamiento de Rita Mabel y Claudia Nora como partícipes necesarias del delito de defraudación por administración fraudulenta y, el pasado febrero, confirmó además la prohibición de utilizar la marca.

La decisión judicial de este martes se conoció mientras, en paralelo, se llevaba a cabo la quinta audiencia del nuevo juicio por la muerte de Maradona, en el que siete trabajadores de la salud están acusados de homicidio simple con dolo eventual. En la audiencia declaró precisamente Rita Mabel Maradona y, al igual que en el primer juicio —anulado en mayo de 2025 cuando se descubrió que una jueza lo filmaba para un documental que la tenía como protagonista—, apuntó contra las hijas del fallecido exfutbolista y enfatizó que ellas “dijeron que se iban a hacer responsables de su papá”.

Maradona murió a los 60 años, mientras recibía cuidados domiciliarios en una vivienda en las afueras de Buenos Aires. Antes de ser trasladado allí, el ídolo había estado internado en una clínica donde fue sometido a una intervención quirúrgica. En aquel centro se celebró una reunión entre médicos, abogados y familiares en la que se decidió continuar con los cuidados bajo una modalidad domiciliaria, algo que, según varios testigos, resultó determinante en la muerte del astro.

Por eso, en este segundo juicio para determinar responsabilidades por la muerte del ídolo argentino son juzgados el neurocirujano y médico de cabecera Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Este martes declaró también Verónica Ojeda, que fue pareja de Diego Armando Maradona y es madre de su hijo menor, y aportó la grabación completa de una reunión en la que se decidió bajo qué modalidad se trataría al futbolista. Se trata de una prueba clave en el proceso, que se prolongará durante los próximos meses.