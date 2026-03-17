Nvidia lanza su previsión más agresiva: un billón de dólares en ventas de chips de IA hasta 2027

Nvidia ha lanzado esta madrugada la que ha sido una de sus previsiones más ambiciosas y agresivas. La mayor compañía del mundo por capitalización bursátil (en estos momentos, cerca de los 4,5 billones de dólares) ha anunciado que su potencial en chips de inteligencia artificial (IA) generará al menos un billón de dólares (unos 870.000 millones de euros) en ingresos hasta 2027, gracias a los pedidos de sus nuevos chips Blackwell y Vera Rubin, que demuestran, según el gigante empresarial, el avance tecnológico y financiero del negocio de la inteligencia artificial.

La firma, además, ha presentado una estrategia para competir de forma más agresiva en el mercado de fuerte crecimiento de sistemas de IA en tiempo real. Lo ha hecho durante su conferencia anual de desarrolladores GTC en San José, California, considerada en Estados Unidos como la Super Bowl de la IA.

Su consejero delegado, Jensen Huang, ha aprovechado para anunciar también un nuevo procesador central y un sistema de IA basado en tecnología de Groq, una empresa emergente de chips a la que Nvidia le otorgó una licencia de tecnología por 17.000 millones de dólares en diciembre, en la que es una de las mayores operaciones corporativas de la historia del gigante estadounidense.

“Preveo, hasta 2027, al menos un billón de dólares en ingresos”, ha afirmado Huang, quien dijo estar “seguro de que la demanda de computación será aún mayor”. Un año antes, en el mismo evento, Huang proyectó ingresos de la mitad de esa cantidad, en torno a 500.000 millones de dólares.

La compañía espera que los ingresos estén impulsados ahora ​​por la demanda de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) de gama alta, que Huang ha resaltado por ofrecer un alto rendimiento a la vez que reducen el coste de los servicios de IA. Además, ha precisado que la demanda de potencia de cálculo se ha multiplicado por un millón en tan solo dos años y no muestra signos de disminuir.

Huang ha explicado que Nvidia está adaptando su tecnología para la IA agéntica y los modelos de entrenamiento, así como para la inferencia, en la que la IA realiza deducciones o genera contenido. Según el directivo, toda la industria tecnológica, desde grandes nombres como OpenAI y Anthropic hasta jóvenes start-ups, siente que podría aumentar sus ingresos y su IA “si tan solo pudiera obtener más capacidad”.

El directivo, eso sí ha alejado de nuevo los fantasmas sobre una posible burbuja en la IA, y ha indicado que Nvidia está dirigiendo su experiencia en IA a prácticamente todos los sectores, desde la automoción hasta la atención médica.

“Todas las empresas de software del mundo necesitan una estrategia de agentes de IA”, ha declarado Huang, para especificar a continuación que “esto se convertirá en una industria multimillonaria, que ofrecerá no solo herramientas para que las personas las usen, sino agentes especializados”.

Los mercados financieros estuvieron pendientes de los anuncios de Nvidia en la noche del lunes en EE UU. Sus acciones ya subieron por la tarde un 1,65%, hasta 183,22 dólares, si bien durante la jornada habían llegado a ganar más de un 2%, llegando a coquetear con los 189 dólares. Su capitalización bursátil supera actualmente los 4,45 billones de dólares, tras haber alcanzado los cinco billones en octubre pasado.

Nvidia ha acelerado en su tendencia de crecimiento en los últimos años. En el pasado ejercicio, sus ingresos aumentaron un 65%, hasta casi 216.000 millones de dólares. Para el trimestre en curso, la previsión de la compañía pasa por alcanzar la cifra récord de 78.000 millones.

La empresa ha incrementado su inversión en terceras empresas vinculadas al negocio de la IA, y potenciales clientes para sus chips. Desde mediados de 2025, Nvidia ha invertido o comprometido inversiones por un importe superior a 82.000 millones de dólares en compañías como Intel, Nokia, Anthropic, OpenAI, xAI, Lumentum, Coherent, Mistral AI, Cohere, ScaleAI, Figure AI, Perplexity, Crusoe, Poolside, Synopsys, CoreWeave, Revolut, Wayve, Synthesia y Aligned Data Centers, entre otras muchas transacciones.