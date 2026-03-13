El Santander negoció durante más de dos años la compra del estadounidense Webster Bank

La determinación de Ana Botín por dar un gran salto en Estados Unidos se ha cocido a fuego lento. Tanto que el Santander ha negociado durante más de dos años la adquisición de Webster Bank, que anunció hace escasas semanas en una operación de más de 10.000 millones de euros y según admite ahora la entidad en la documentación remitida al regulador estadounidense de los mercados (SEC). Las conversaciones, que fueron arduas, forzaron al banco español a subir la oferta por el americano hasta en dos ocasiones para rubricar el acuerdo.

El primer encuentro entre Botín y John Ciulla, presidente y consejero delegado de Webster Bank, tuvo lugar en una cena en 2023. Desde entonces, ambos banqueros se reunieron periódicamente para discutir el interés entre las dos entidades, así como sus visiones sobre los mercados en los que operaban. Ninguna de estas charlas cristalizó en una oferta completa hasta diciembre de 2025, cuando Botín se lanzó a poner negro sobre blanco su primera propuesta.

Todo empezó a acelerarse un poco antes, en octubre del año pasado, cuando Ciulla contactó con otras entidades que habían mostrado su interés por comprar Webster y con algunos directivos top del banco. También contrató a JP Morgan como asesor financiero y al despacho de abogados Wachtell Lipton. El banquero, alineado con su consejo de administración, acordó invitar a Botín a que lanzara una oferta con una prima relevante sobre el precio de cotización. Así se lo transmitió en una reunión entre ambos celebrada el 1 de diciembre de 2025.

La pelota estaba entonces del lado del Santander. El banco español contaba con Centerbridge como asesor financiero para sus planes de expansión por EE UU y el 3 de diciembre contrató también a Goldman Sachs para la operación. Y en febrero de 2026 Bank of America se unió al grupo de bancos de inversión.

El 16 de diciembre tuvo lugar por fin la reunión del consejo de administración del Santander que aprobó hacer una oferta preliminar por Webster, detalla el Santander en la información remitida al regulador de EE UU. Ese mismo día, Botín se reunió con Ciulla y le presentó la puja: 73 dólares por acción, fundamentalmente en efectivo aunque con un tramo en acciones por determinar, y contar con el estadounidense como responsable de los dos negocios durante al menos un año. La cúpula de Webster solo tardó un día en rechazar la oferta, al considerar que no estaba al nivel que esperaban, pero autorizaba a una serie de directivos a negociar la propuesta con el Santander.

Así lo hicieron entre el 17 de diciembre y el 3 de enero, en unas negociaciones que se coincidieron con las fiestas navideñas. El 3 de enero llegó la segunda puja del Santander: 74 dólares por acción, con 50 dólares en efectivo y otros 24 dólares en títulos del banco español.

El consejo de administración de Webster se reunió al día siguiente para valorar la propuesta. Este fue quizás el momento más crítico de la operación. Ciulla avisó de que, fruto de las semanas de conversaciones, pensaba que el Santander estaba llegando al tope de lo que podía ofertar por Webster. El consejo decidió olvidarse de las muestras de interés de otros bancos que habían recibido -y que no habían llegado a cristalizar en una oferta concreta- y establecer negociaciones en exclusiva con el Santander. También recordó que cualquier acuerdo debería incluir una “prima atractiva” sobre la cotización de Webster y que, si la evolución de la Bolsa durante la negociación reducía esa prima, el precio debería volverse a revisar. Así se lo comunicaron a Botín el 5 de enero y ese mismo día iniciaron las negociaciones bilaterales.

El tiempo pasaba mientras se discutían otras cuestiones, como el pago de una penalización en caso de que una de las partes se echase para atrás, y eso afectó a la cotización de los dos bancos y al atractivo de la transacción, tal y como temía el consejo de Webster. Así se lo transmitieron a Botín el 31 de enero, quien al día siguiente presentó la oferta final. Mantenía la tasación en 75 dólares por acción, pero incrementaba el componente en acciones del banco español, hasta suponer el 65% de la contraprestación total. Ofertaba, en total, 12.200 millones de dólare (unos 10.300 millones de euros).

El consejo de Webster decidió aceptar la propuesta el 3 de febrero, un visto bueno que ya había alcanzado en una reunión informal de este órgano un día antes. El máximo órgano del Santander, por su parte, daba el sí a la transacción ese mismo 3 de febrero. Y solo unas horas después la agencia Bloomberg publicaba la exclusiva de la transacción, que el Santander confirmaba en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a última hora de la tarde de ese día de San Blas, víspera además de la fecha en la que la entidad española debía informar de sus cuentas anuales de 2025.