La presencia de mujeres en puestos directivos cae al 24,3% aunque mejora en los consejos de administración

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha adelantado este año los datos provisionales de 2025 sobre la presencia femenina en los puestos de poder de las compañías españolas que cotizan en la Bolsa con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo. Y sus conclusiones son ambivalentes. Por un lado, el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas avanza dos puntos sobre 2024 y se sitúa en el 38,4%, cerca del 40% en que se fija la paridad. Y, por otro, el número de altas directivas en estas organizaciones desciende medio punto hasta el 24,3% del total. Un jarro de agua fría para la igualdad en las mayores compañías del país que son las que actúan como faro de referencia para las demás.

Esta diferencia ha estado provocada fundamentalmente por las empresas que cotizan en el mercado continuo fuera del Ibex, pues las 35 que forman parte del indicador selectivo han mejorado en los dos escalafones corporativos. En esas firmas, las directivas han evolucionado del 26,31% de 2024 al 27,49% actual, en tanto que las consejeras continúan superando el umbral de la igualdad con el 41,49%, frente al 41,27% del año precedente. En el resto de cotizadas, en cambio, han retrocedido.

La CNMV avisa de que los datos analizados corresponden al 88% de las empresas del Ibex y al 66% del total de cotizadas. Por lo que podría haber variaciones cuando registre las informaciones que muchas cotizadas aún no han hecho públicas.

Sea como fuere, la estadística refleja el progreso de las mujeres en los órganos de gobierno de las compañías españolas que fluctúan en el parqué. En 2004 las consejeras apenas ocupaban el 6% de los asientos y 22 años después su participación ha aumentado 32 puntos, destaca el supervisor. En las empresas del Ibex la evolución ha sido mayor: del 3,3% al 41,49%.

En cuanto al tipo de administradoras, más de la mitad son independientes (55,69%, un punto más que en 2024), el 27,45% son dominicales, el 20% son consideradas otros miembros externos y tan solo el 9% son ejecutivas. Eso sí, este último porcentaje también se incrementa levemente respecto al año anterior.