Pallete y Vilà reciben 78,3 millones de euros por su salida de Telefónica

El coste del relevo al frente de la cúpula de Telefónica tras la entrada en el capital del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ya tiene una cifra oficial. La salida de su anterior dirección ha supuesto un desembolso agregado de 78,3 millones de euros correspondientes a las liquidaciones y planes de previsión acumulados por el expresidente, José María Álvarez-Pallete, y el que fuera su consejero delegado, Ángel Vilà.

José María Álvarez-Pallete, quien timoneó la compañía durante casi una década antes de presentar su renuncia el 18 de enero de 2025, ha percibido una liquidación total de 44,5 millones de euros. Este montante no responde a un único concepto, sino a una compleja estructura de derechos adquiridos y blindajes contractuales forjados a lo largo de su dilatada trayectoria en la operadora.

El grueso de esta cifra, aproximadamente 23,5 millones de euros, corresponde a la indemnización por cese de sus funciones ejecutivas. Esta partida equivale a cuatro anualidades, calculadas sobre la base de su sueldo fijo y la media de los bonus variables obtenidos en sus dos últimos ejercicios. A esta suma se añaden 13,1 millones de euros procedentes de su Plan de Previsión Social.

Es reseñable que estos fondos de previsión estuvieron bajo lupa durante meses. La compañía analizó si existía alguna incompatibilidad legal para que el expresidente cobrara simultáneamente la indemnización y el plan de jubilación. Finalmente, los servicios jurídicos determinaron que el contrato de Pallete —previo a las reformas restrictivas introducidas por la compañía en 2023— permitía la compatibilidad de ambos conceptos. El resto de la liquidación del expresidente se completa con la retribución devengada de 2024 y la ejecución proporcional de los planes de incentivos en acciones.

Por su parte, Ángel Vilà, quien abandonó su puesto de consejero delegado a finales de febrero de 2025 para ser sustituido por Emilio Gayo, ha cerrado su etapa en Telefónica con una percepción total de 33,8 millones de euros. Siguiendo una estructura similar a la de Pallete, Vilà recibió 17,7 millones en concepto de indemnización por cese y 9,7 millones vinculados a sus derechos en el Plan de Previsión Social. Al igual que en el caso del expresidente, la vigencia de sus contratos antiguos fue la llave que permitió desbloquear estas cantidades, que podrán hacerse efectivas en el momento de su jubilación oficial.

Los datos remitidos a la CNMV subrayan el cambio de filosofía bajo la batuta de Marc Murtra. El actual presidente, que asumió el cargo en enero del pasado año, percibió en su primer ejercicio una remuneración total de 5,2 millones de euros, muy superior a los 620.000 euros que ganó en 2024 al frente de Indra, también participada por el Estado.

No obstante, esta cifra contrasta frontalmente con los 9,5 millones que Pallete cobró en su último año completo (2024) y supone una reducción de costes del 45% en la partida del primer ejecutivo. Esta política de tijera en la alta dirección parece responder a las nuevas directrices de gobernanza corporativa de la teleco, que busca alinear de forma más estricta los salarios con el contexto actual del sector y las demandas de los accionistas. Emilio Gayo recibió en conjunto 4,5 millones de euros en 2025, frente a los 7,8 millones que percibió su predecesor en el cargo.

Al margen de los dos consejeros ejecutivos, el consejero mejor pagado fue un año más Javier de Paz, que percibió 562.000 euros, un 4,6% menos que en 2024 debido a que abandonó el consejo el 22 de octubre pasado