El BBVA abandonará el consejo de Telefónica por el nuevo equilibrio accionarial

Telefónica ha puesto en marcha la maquinaria para su próxima Junta General de Accionistas, que se celebrará el 26 de marzo. En el orden del día remitido por la compañía, destaca un movimiento de calado en la estructura de poder de la operadora: la salida del BBVA del máximo órgano de gobierno, con el nombramiento de la directiva australiana Jane Thompson como nueva vocal independiente en sustitución del representante del BBVA.

La llegada de Thompson, que entrará en el órgano de administración como consejera independiente, supone el relevo de uno de los nombres más veteranos de la casa. José María Abril, actual vicepresidente y consejero dominical en representación del BBVA, abandonará el órgano de gestión tras casi dos décadas, desde 2007, al vencerse su mandato. De esta forma, el BBVA abandona su histórica presencia en el consejo de la operadora desde 1999, y del que formó parte de un núcleo duro junto con La Caixa.

Este movimiento refleja la nueva realidad accionarial de la teleco con la entrada del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del grupo saudí STC, y la presencia de CriteriaCaixa, todos ellos con porcentajes cercanos al 10% del capital. Con una participación del 5,007%, el BBVA se sitúa por debajo del 6,6% necesario para asegurar un asiento por derecho propio en un consejo de 15 miembros. Además, la entidad financiera ha reiterado que su presencia en Telefónica es meramente financiera y no estratégica, calificándola como “disponible para la venta”.

El nombramiento de Thompson no es solo una apuesta tecnológica, sino también un paso decisivo en diversidad. Con su entrada, el número de mujeres en el consejo de Telefónica ascenderá a seis de un total de quince, alcanzando así el 40% de representación femenina. Thompson se unirá a un equipo de consejeras integrado por María García Blanco, Anna Martínez Balañá, Mónica Rey, Ana María Sala, Claudia Sender y Solange Sobral.

Bajo la presidencia de Marc Murtra, el consejo de Telefónica ha sufrido una completa remodelación. La salida del BBVA será el cuarto cambio desde que el directivo catalán se hizo con las riendas de la operadora en enero de 2025.

La primera remodelación tuvo lugar en febrero de 2025 con la entrada de Emilio Gayo tras ser nombrado consejero delegado en sustitución de Ángel Vilá, y la inclusión de Olayan M. Alwetaid y Carlos Ocaña, como consejeros dominicales en representación de la saudí STC y la SEPI, respectivamente. En ese momento entró también Ana María Sala, procedente del consejo de Indra y de la máxima confianza de Murtra.

Una segunda modificación tuvo lugar en julio cuando Mónica Rey, presidente de Atento, y Anna Martínez Balañá fueron nombradas consejeras independientes en sustitución de Verónica Pascual y María Rotondo. El último cambio aconteció r en octubre con la salida de Javier de Paz y su sustitución por César Mascaraque.

El accionariado de Telefónica se mantiene invariable, con un núcleo estable formado por la Sepi con el 10%, Criteria, con el 9,99%, y Saudi Telecom, con el 9,69%. Estas tres empresas cuentan con un consejero dominical cada uno, lo mismo que hasta el momento atesora el BBVA, pese a contar con una participación accionarial casi un 50% menor que la referida terna de principales accionistas.

Perfil de Thopmson

Con la incorporación de Thompson, Telefónica busca inyectar ADN digital y experiencia en mercados globales. Su currículum es una declaración de intenciones con una amplia trayectoria en gigantes digitales. MBA por la Wharton School y licenciada por la Universidad de Melbourne, Thompson, emprendedora tecnológica e inversora activa en negocios digitales y empresas sociales. Miembro del consejo de administración de Capri Holdings (dueña de las marcas de lujo Michael Kors, Versace y Jimmy Choo) desde enero de 2015, donde además forma parte del Comité de Auditoría y del Comité de Retribuciones y Talento.

En 2011 cofundó The Fusion Labs, un grupo de compañías digitales especializadas en la adquisición y monetización de clientes, tras haber desarrollado una destacada trayectoria internacional entre 2007 y 2009 como directora general de IAC/InterActiveCorp. Previamente, de 2003 a 2007, ocupó varios cargos directivos en Match.com, donde llegó a ser vicepresidenta sénior y directora general tanto en Asia como en Norteamérica. La candidata, que también trabajó como consultora de gestión en Bain & Company, ejerce actualmente como consejera no ejecutiva de IVC Evidensia, Lightsense Technologies y Stitch.net.