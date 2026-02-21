Repsol revela un impacto positivo en su negocio petrolero gracias a las rebajas fiscales de Trump en EE UU

Repsol está impulsando su negocio en Estados Unidos durante la segunda Administración de Donald Trump en varios flancos, también en el fiscal. La multinacional energética asegura que las reformas impulsadas por el presidente norteamericano tras su regreso a la Casa Blanca están suponiendo “un impacto positivo” sobre sus actividades en el país.

Concretamente, sobre su negocio petrolero. La empresa dirigida por Josu Jon Imaz lo explica en su informe anual de auditoría: “En EE UU, el 4 de julio, se aprobó One Big Beautiful Bill Act [Ley Grande y Hermosa], que introduce cambios significativos con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas estadounidenses y prorrogar las rebajas fiscales de la anterior reforma de la Administración de Trump de 2017″. “La reforma consolida e incrementa incentivos fiscales en el impuesto sobre beneficios y en el Corporate Alternative Minimum Tax [el impuesto mínimo para todas las grandes compañías] con impacto positivo para las actividades de Repsol en el país”, añade el texto. Esto aún no tiene un impacto tangible en sus cuentas, pero se espera que repercuta positivamente a futuro sobre su fiscalidad.

Este efecto positivo en lo relativo al pago de impuestos sobre los beneficios llega en plena expansión de Repsol hacia América. No en vano, el consejero delegado, Josu Jon Imaz, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca en enero junto con el resto de grandes multinacionales petroleras para abordar la situación del sector del crudo en Venezuela, días después de la captura de Nicolás Maduro y la llegada al poder en Caracas de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. La relación es fluida. Repsol también ha mantenido encuentros con algunos de los responsables y hombres fuertes de Trump en los últimos meses. Entre las últimas reuniones destacan las producidas en el último Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza).

La energética presidida por Antonio Brufau dará más detalles de su nuevo rumbo en el plan estratégico que presentará el próximo 10 de marzo. Por lo pronto, ya ha anunciado que elevará la inversión en Venezuela en un 50% después de que la semana pasada la propia Administración de Trump levantara las sanciones impuestas en mayo de 2025. Hasta ahora, las sanciones internacionales habían complicado su actividad allí. El último informe anual revela que PDVSA, la petrolera estatal venezolana, acumula deudas por más de 4.500 millones de euros con Repsol.

Actualmente, la compañía se está enfocando en la búsqueda de inversores para su filial de exploración y producción. En 2022, tras la entrada en esta división del fondo EIG Global Energy Partners, ya se comunicó que a partir de 2026 buscaría liquidez en Estados Unidos. Esto significa que su idea es hacer una salida a Bolsa en el país norteamericano, fusionarse con una empresa ya cotizada o directamente buscar un inversor privado para que tome un máximo del 49% de este negocio, lo que le permitiría mantener el control.

Como ya avanzó este medio, Repsol está sondeando inversores en uno de los mejores momentos de los últimos años para el negocio del petróleo. Sobre todo en Estados Unidos. En este sentido, cabe destacar la emisión de deuda de 2.500 millones de dólares ejecutada en el país norteamericano a mediados del pasado año o sus aspiraciones en Alaska. “En noviembre, le han sido adjudicados a Repsol un total de 67 bloques de exploración, de los cuales 45 corresponden a áreas donde la compañía posee el 100% de participación operativa. Los otros 22 bloques serán operados por Santos, en los que Repsol mantiene un 49% de participación”, detalla la empresa, que añade que se espera que la producción se inicie ya en este 2026.

Pero no es el único territorio donde está potenciando el negocio petrolero. Recientemente ha sido adjudicatario de proyectos de exploración y producción en Libia. Y a finales de 2025 amplió su alianza petrolera con TotalEnergies en el Mar del Norte. Dicha asociación supondrá que se conviertan en los mayores productores de crudo en el Mar del Norte británico.

Los cambios fiscales no solo afectan a Repsol en Estados Unidos. La multinacional también aprecia cambios en España, Reino Unido o Brasil. La cuestión fiscal es un asunto muy relevante para la compañía. El informe de auditoría desvela que “los impuestos y otras cargas públicas similares pagadas durante 2025 alcanzan los 13.265 millones de euros”. En España superan los 9.800 millones de euros. “Esta importante contribución fiscal, generada por nuestras actividades y pagada por nuestras compañías, ha sido soportada tanto por la empresa (tributos propios) como por sus clientes, empleados e inversores (tributos recaudados)”, añade. Esta contribución fiscal es casi un 11% superior a la de 2024. Repsol pagó 1.983 millones de euros en impuestos en 2025, mientras que sus empleados, clientes e inversores 11.281 millones de euros.