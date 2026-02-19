Nvidia busca valer cinco billones en Bolsa en su ofensiva para atraer la nueva inversión en IA

Nvidia vuelve a moverse con agresividad en el ámbito comercial. Ahora, su objetivo es ganar más presencia en los proyectos de inversión en infraestructuras de inteligencia artificial (IA) lanzados por los hiperescaladores Microsoft, Amazon, Apple y Meta, que, sólo en 2026, superarán los 600.000 millones de dólares. La intención es recuperar el pulso en Bolsa, con la cota, de nuevo a la vista, de los cinco billones de dólares de capitalización bursátil, ya alcanzada a finales de 2025.

En este escenario, Nvidia acaba de anunciar una alianza estratégica con Meta para la compraventa de millones de chips para la IA. La matriz de Facebook tiene previsto invertir hasta 135.000 millones de dólares en 2026 en infraestructuras de IA. El acuerdo incluye los actuales chips de Nvidia Blackwell, y los próximos equipos Rubin de IA. También incorpora sus procesadores centrales Grace y Vera. Con este movimiento, además, la compañía dirigida por Jensen Huang busca adelantarse a los productos de competidores como Intel y AMD.

El anuncio fue bien recibido por los inversores, en la medida que Nvidia, la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, busca nuevas vías para rentabilizar esta apuesta inversora de las big tech. Las acciones de Nvidia han rebotado, volviendo a coquetear con la cota de los 190 dólares, que otorgan al grupo una capitalización bursátil de 4,6 billones de dólares, y acercándose, de nuevo, al máximo histórico de 212 dólares, registrado en octubre de 2025. Por el contrario, al calor de los nuevos acuerdos, las acciones de AMD se han dejado cerca de un 4% en las últimas dos sesiones.

La confianza de los analistas se mantiene. El precio objetivo medio de la acción de Nvidia de los analistas que siguen a la empresa es de 257 dólares, que otorgan a los títulos un potencial del 39%, según el ranking que elabora Bloomberg. De alcanzar ese precio, la capitalización bursátil del gigante de los chips se acercaría a los 6,45 billones. Y hay analistas incluso más optimistas, que otorgan a la acción de Nvidia un precio objetivo de hasta 352 dólares, como es el caso de Evercore ISI, o los 350 dólares de Melius Research.

Con el acuerdo con Meta, Jensen Huang parece haber querido asegurar las relaciones con uno de sus principales clientes. En los últimos tiempos, el mercado ha estado pendiente de los desarrollos de Meta de sus propios chips de IA, así como sus negociaciones con Alphabet para la posible utilización de los chips de Unidad de Procesamiento Tensorial (TPU) de la matriz de Google para las operaciones con IA. Nvidia nunca ha revelado el importe de sus negocios a Meta, si bien en el mercado se cree que la matriz de Facebook está entre los cuatro clientes que representaron el 61% de sus ingresos en su último trimestre.

Nvidia, igualmente, debe ser una de las empresas beneficiadas de las positivas previsiones del sector para este año. Así, la industria global de los semiconductores alcanzará un billón de dólares en ingresos este año por primera vez en la historia, gracias al avance de la IA y la expansión de los chips informáticos a todos los sectores de la economía, según señaló hace pocos días la poderosa Semiconductor Industry Association (SIA) de EE UU.

La firma está pendiente de nuevos negocios y mercados. Mientras se aclara, de una vez, la relación entre EE UU y China para la venta de chips de nueva generación en el gigante asiático, Nvidia ha acelerado los trabajos para ganar presencia en la India. La compañía anunció ayer una serie de alianzas con empresas informáticas del país asiático, mientras que los grandes grupos tecnológicas comunicaban nuevos acuerdos e inversiones en una conferencia global sobre IA en Nueva Delhi.

El ministro indio de TI, Ashwini Vaishnaw, afirmó que el país prevé unas inversiones superiores a 200.000 millones de dólares en los próximos dos años, incluyendo los cerca de 90.000 millones ya comprometidos.

Nvidia, que presentará los resultados de su cuarto trimestre el próximo 25 de febrero, explicó que la industria tecnológica india alcanzará los 500.000 millones de dólares en 2030, casi el doble que en 2023. La compañía destacó que ya trabaja con algunos de los principales grupos tecnológicos del país como Wipro, que está mejorando la eficiencia de los centros de llamadas con Nvidia AI Enterprise; Tech Mahindra, que está implementando un modelo de telecomunicaciones de gran tamaño para impulsar operaciones de red autónomas con Nvidia NIM; Infosys, que está creando un modelo de lenguaje pequeño de codificación de nivel empresarial con Nvidia AI Enterprise; y Persistent Systems, que está acelerando el descubrimiento molecular impulsado por IA con Nvidia BioNeMo y NeMo Agent Toolkit.

Dentro de sus operaciones, L&T, proveedor de centros de datos y nube de la India, se ha unido a Nvidia para construir “la fábrica de IA a escala de gigavatios más grande de la India”.

En sus últimos movimientos, Nvidia vendió la participación que todavía mantenía de Arm Holdings, una compañía de tecnología de chips que intentó adquirir sin éxito hace cinco años. La empresa de Jensen Huang vendió 1,1 millones de acciones, con un valor cercano de 140 millones de dólares.