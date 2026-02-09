El Banco Europeo de Inversiones duplica la financiación a España para la construcción de viviendas

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha destinado cerca de 2.000 millones de euros a proyectos de vivienda en España en el bienio 2024-2025, una financiación que ha contribuido a la construcción de alrededor de 11.000 nuevas viviendas asequibles y sostenibles en distintas comunidades autónomas. Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del balance presentado este lunes por la presidenta del organismo, Nadia Calviño, quien ha insistido en que en los últimos dos años se ha duplicado la financiación en este sector respecto al período anterior.

Entre las comunidades beneficiadas han estado Cataluña, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Calviño ha destacado el préstamo de 113 millones de euros al Ayuntamiento de Barcelona para la promoción de nueve desarrollos de vivienda de alquiler social, así como acuerdos con intermediarios financieros para ampliar el acceso a financiación destinada a vivienda sostenible y eficiencia energética. El año pasado, el BEI también concedió un préstamo de 45 millones de euros a la empresa Huma, con sede en el País Vasco, especializada en nuevos materiales para la construcción, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad de la cadena de valor del sector.

La propia presidenta del BEI ha situado estas cifras dentro de un desafío de mayor alcance. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos, lo que ha llevado al banco a intensificar su papel como catalizador de inversión pública y privada. En ese contexto, la financiación movilizada en España representa un avance respecto a ejercicios anteriores, pero sigue siendo bastante limitado si se compara con la dimensión del problema estructural de acceso a la vivienda que afrontan las grandes áreas urbanas y numerosos municipios del país. La falta de oferta ha incentivado el incremento de los precios año tras año. Así, en 2025 el coste de las casas en España alcanzó la mayor cota de la historia, tras crecer casi un 10%, según los datos del Colegio de Registradores.

En medio de esta crisis habitacional, el BEI defiende que 2025 fue un año de avance en esta materia. Según su balance presentado en Bruselas a finales de enero, el grupo —que incluye también al Fondo Europeo de Inversiones— movilizó el año pasado un 50% de fondos para el sector de la vivienda que en 2024, hasta llegar a los 5.200 millones de euros. Los proyectos se han centrado en nuevos materiales y técnicas de construcción, la rehabilitación del parque existente y la construcción de nueva vivienda asequible.

Más allá del foco en vivienda, el balance presentado confirma que 2025 fue un año récord para la actividad del BEI en España. La institución movilizó 11.000 millones de euros con recursos propios, a los que se sumaron 2.900 millones adicionales procedentes de los fondos europeos Next Generation. España se situó así como el principal receptor de financiación del banco, con un 14% del total de inversión. En cualquier caso, sin el dinero del Plan de Recuperación, la inversión habría caído alrededor de un 10% respecto a 2024. La razón de que se contemple en el balance total es porque el Gobierno buscó la ayuda de esta entidad y del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para distribuir los créditos de la Comisión Europea.

El cambio de paradigma en seguridad y defensa también se ha reflejado en el balance. La financiación del BEI en este ámbito se multiplicó por cuatro en España, hasta los 500 millones de euros. El dinero se ha canalizado a proyectos de investigación con Indra y Oesía, así como la inyección de capital en el fondo especializado Nazca Aeroespacial y Defensa.

Pese al repunte de los créditos concedidos a vivienda y defensa ―sectores que han ganado protagonismo en los últimos años―, los grandes destinatarios de las inversiones del BEI han sido las grandes infraestructuras de todo tipo, como es tradicional en esta entidad. Por ejemplo, se han invertido 1.900 millones en redes eléctricas, entre las que figura la interconexión de las redes española y europea a través del Golfo de Vizcaya. El transporte se ha llevado 1.500 millones, con proyectos como la extensión del metro de Málaga. Y se ha concedido un préstamo para la central hidroeléctrica de Salto de Chira, en Gran Canaria.