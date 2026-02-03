Disney nombra a Josh D’Amaro nuevo consejero delegado en sustitución de Bob Iger

The Walt Disney Group, la mayor compañía de entretenimiento del mundo, ha anunciado este martes que Josh D’Amaro será la persona encargada de coger las riendas de la compañía tras la salida del histórico consejero delegado Bob Iger, quien lleva más de 20 años al frente. La elección de D’Amaro pone fin a una búsqueda de más de tres años para reemplazar a Iger, que esta semana anunció que espera poder retirarse antes de final de año para disfrutar de su nuevo yate, el Aquarius.

D’Amaro, de 54 años, lleva casi tres décadas trabajando en la compañía. Es el vicepresidente responsable de la filial de Experiencias, que engloba los parques de atracciones, cruceros temáticos y una amplia cartera de servicios en vivo para los seguidores de Disney. La filial que dirige es la joya de Disney, la mayor fuente de ingresos de la compañía.

D’Amaro sucederá a Iger a partir del 18 de marzo, según anunció la compañía con sede en Burbank (California) aunque Iger se mantendrá durante unos meses haciendo el papel de mentor. “Bob Iger ha brindado una amplia tutoría a los candidatos internos durante todo el proceso de planificación de la sucesión y, tras la transición, continuará desempeñándose como asesor sénior y miembro de la junta directiva de Disney hasta su jubilación de la empresa el 31 de diciembre de 2026″, explica la compañía a través de un comunicado.

Iger ha estado involucrado en la selección de su sucesor. Tras la dramática experiencia de 2020, cuando el consejo eligió a Robert Chapek, quien le duró apenas año y medio. Iger y Chapek protagonizaron un fuerte enfrentamiento el año de la pandemia que terminó con el segundo fuera de la compañía y con el regreso del primero al primer puesto de mando.

“Josh D’Amaro es un líder excepcional y la persona ideal para convertirse en nuestro próximo consejero delegado”, indicó Bob Iger, quien añadió. “Tiene una apreciación instintiva de la marca Disney y un profundo conocimiento de lo que conecta con nuestro público, además del rigor y la atención al detalle necesarios para llevar a cabo algunos de nuestros proyectos más ambiciosos. Su capacidad para combinar la creatividad con la excelencia operativa es ejemplar y estoy encantado con Josh y la compañía”.

El consejo de administración de The Walt Disney Group también ha nombrado a Dana Walden, copresidenta del negocio de Entretenimiento, que engloba las productoras de películas, y los canales de suscripción Disney+ y Hulu, como presidenta y directora creativa de The Walt Disney Company. Walden era la principal rival de D’Amaro para el puesto de consejero delegado.

Durante meses los grupos de ambos han estado rivalizando y añadiendo tensión a una compañía en la que las guerras intestinas se habían convertido en algo habitual. Se espera que con el nombramiento de D’Amaro el grupo logre calmar las aguas y aliviar la presión.

“En este nuevo puesto, algo nuevo para la empresa, Walden reportará directamente a D’Amaro y se asegurará de que la narrativa y la expresión creativa en cada punto de contacto con la audiencia reflejen la marca de forma consistente, conecten con el público a gran escala y promuevan los objetivos principales del negocio, a la vez que impulsan iniciativas a nivel de toda la empresa y traducen la visión en acción”. De esta forma, la junta ofrece una salida digna a Walden, sobre la que también había muchas esperanzas porque valoran su buen desempeño en la unidad audiovisual.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]