Disney reduce sus ganancias mientras ultima la elección del sustituto para su histórico consejero delegado

La mayor compañía de entretenimiento del mundo, The Walt Disney Group, presenta resultados en una semana decisiva para su futuro. La junta directiva prevé reunirse para decidir el nombre del sucesor de su histórico ejecutivo Bob Iger al frente de la compañía. El próximo consejero delegado, si finalmente eligen uno, se encontrará con un grupo estancado, que solo es capaz de mejorar levemente sus negocios, y que registra pérdidas trimestrales. El nuevo ejecutivo también tendrá que afrontar algunos riesgos crecientes: la compañía advierte de que sus ingresos se pueden ver afectados por “los obstáculos para las visitas internacionales en nuestros parques nacionales”, según ha explicado la compañía en la presentación de sus resultados trimestrales.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido las políticas migratorias. Ha deportado a cerca de 700.000 inmigrantes sin papeles durante su primer año en la Casa Blanca. Y ha ordenado al Departamento de Seguridad Nacional que potencie los departamentos de control migratorio (ICE) y Patrulla Fronteriza para realizar redadas indiscriminadas en busca de inmigrantes. Además, está restringiendo la concesión de visados.

A pesar de ello, el segmento de Experiencias, en el que incluye el negocio de los Parques y Experiencias Nacionales, sigue siendo la gallina de los huevos de oro del gigante del entretenimiento, con un crecimiento del 8% gracias al aumento de las visitas (1%) y el mayor gasto de los visitantes (4%) a sus centros de diversión, señala el grupo con sede en Burbank (California). Esta filial logró unos ingresos récord de 10.000 millones de dólares.

Gracias a eso, la compañía registró unos ingresos de 25.981 millones de dólares durante su primer trimestre fiscal terminado el 27 de diciembre. Esta cifra representa un incremento del 5% respecto al mismo trimestre del año anterior y mejora sensiblemente las previsiones de los analistas, que esperan una cifra de negocios más modesta.

También mejoraron los ingresos del negocio de la filial de Entretenimiento, que agrupa las producciones audiovisuales y las suscripciones a Disney+ y Hulu. Los ingresos aumentaron un 7% en comparación con el primer trimestre del año fiscal 2025. Sin embargo, la unidad redujo sus márgenes porque “los mayores costes de programación, producción y marketing en el trimestre compensaron con creces un aumento en las tarifas de suscripción y afiliación y mayores ingresos por cines”. A los analistas no les gustó esa tendencia. De hecho, en sus valoraciones los analistas destacan que los ingresos operativos (descontando costes) de Entretenimiento se redujeron casi un tercio durante el trimestre.

Batacazo en Bolsa

Sin embargo, hay otros segmentos que le están costando más trabajo rentabilizar, como el de Deportes. “Los mayores costos de programación y producción y una disminución en las tarifas de suscripción y afiliación” lastraron el desempeño de esta filial, que también acusó la suspensión temporal de la transmisión de YouTube TV durante dos semanas por diferencias en la fijación de las tarifas.

A pesar de ello, el grupo registró un beneficio neto de 2.402 millones de dólares, lo que supone un descenso del 6% respecto a idéntico periodo del ejercicio precedente. A pesar de que la cifra de negocio superó los pronósticos de los analistas, las pérdidas han aumentado la desconfianza. El grupo pierde este lunes en Bolsa más de un 7%,

Junto al área de Experiencia, el negocio de Entretenimiento también aporta músculo al grupo: los servicios de transmisión de video por suscripción Disney+, Hulu y Disney+ registraron unos ingresos operativos de más de 450 millones, lo que supone un 72% más.

La compañía dibuja un panorama más ajustado para este año. Espera que su negocio de Entretenimiento siga creciendo gracias al lanzamiento de su octavo crucero Disney Adventure en Singapur y la apertura de World of Frozen en Disneyland Paris. Pero apenas vislumbra mejoras modestas en las otras unidades de negocio, como Deportes y Experiencias.

Inestabilidad por la sucesión de Iger

“Estamos satisfechos con el inicio de nuestro año fiscal, y nuestros logros reflejan el enorme progreso que hemos logrado”, declaró Bob Iger, consejero delegado de The Walt Disney Company. “Logramos un sólido desempeño en taquilla en el año calendario 2025 con éxitos multimillonarios como Zootrópolis 2 y Avatar: Fuego y Ceniza, franquicias que generan valor en muchos de nuestros negocios. Mientras continuamos gestionando nuestra empresa con miras al futuro, me siento sumamente orgulloso de todo lo que hemos logrado en los últimos tres años”, explicó el histórico ejecutivo, que prevé dar un paso atrás en unas semanas.

El principal candidato para sucederle es Josh D’Amaro, director del negocio de parques temáticos de Disney. Está ampliando la flota de cruceros a 13 y supervisando la construcción de un nuevo parque temático en Abu Dabi.

La sucesión del primer ejecutivo de Disney está provocando cierto desasosiego en el grupo durante los últimos tres años. Iger ya cedió las riendas en 2020 a Bob Chapek, pero su gestión fue un fiasco y provocó el regreso de Iger, de 74 años, quien ha dicho que prevé renunciar de su cargo antes de final de año, según adelantó esta semana The Wall Street Journal.