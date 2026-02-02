Ir al contenido
ATAQUES INFORMÁTICOS

Hacienda investiga un posible ‘hackeo’ que compromete datos personales, bancarios y fiscales de ciudadanos

Los responsables de seguridad del Ministerio trabajan para descartar el ciberataque

Funcionarios IA
El País
El País
Madrid -
El Ministerio de Hacienda está investigando un potencial ciberataque a sus bases de datos. Según autoproclamó el propio ciberatacante en un foro especializado, el acceso indebido habría comprometido los datos personales, bancarios y fiscales de aproximadamente 47,3 millones de ciudadanos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por este medio han asegurado que, por el momento, no existen indicios de que se haya producido una intrusión en sus sistemas, aunque los responsables de seguridad continúan trabajando para descartar cualquier ataque.

La alerta ha sido lanzada por la firma de ciberseguridad Hackmanac a través de la red social X, donde advierte de un supuesto ciberataque atribuido a un actor denominado ‘HaciendaSec’.

Según esta empresa, los presuntos atacantes estarían ofreciendo a la venta una base de datos actualizada que incluiría información de 47,3 millones de ciudadanos, como números de DNI/NIF, nombres completos, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, datos bancarios y otra información financiera relacionada con obligaciones fiscales.

