UPS eliminará 30.000 empleos en 2026 tras la reducción de los envíos procedentes de Amazon

La empresa estadounidense asegura que la eliminación de puestos se hará mediante la no reposición de vacantes y los retiros voluntarios

El grupo logístico estadounidense UPS eliminará hasta 30.000 empleos y cerrará 24 instalaciones físicas durante este año a medida que reduce los envíos procedentes de Amazon para reorientarse hace unidades de negocio con mayor rentabilidad.

“Estamos en los últimos seis meses de nuestro plan acelerado de reducción gradual de Amazon y, para todo 2026, tenemos la intención de recortar otro millón de paquetes al día, al tiempo que continuamos reconfigurando nuestra red”, ha afirmado la consejera delegada de UPS, Carol Tomé.

Según ha explicado el responsable financiero de la compañía, Brian Dykes, el ajuste de plantilla se llevará a cabo mediante la no reposición de puestos vacantes y los retiros voluntarios de conductores a tiempo completo. El directivo ha asegurado que no se producirán despidos.

En este sentido, la multinacional indicó hace un año que dejaría de procesar millones de envíos de Amazon por los escasos márgenes de rentabilidad que aportaban. Además, suprimió 48.000 puestos de trabajo y clausuró 93 edificios en 2025. En 2024, anunció otros 12.000 despidos.

Ayer mismo, UPS informó de que obtuvo un beneficio neto de 5.572 millones de dólares (4.650 millones de euros) en 2025, lo que supone un retroceso del 3,6% frente al resultado contabilizado el año anterior. De acuerdo a los datos incluidos en esa comunicación oficial destinada al supervisor del mercado estadounidense, UPS cuenta con aproximadamente 490.000 empleados en todo el mundo.

Los ingresos ascendieron a 88.661 millones de dólares (73.993 millones de euros), un 2,6% menos. La división de paquetería de Estados Unidos redujo su facturación en un 1,4%, hasta los 59.519 millones de dólares (49.672 millones de euros), mientras que a nivel internacional creció un 3,4%, hasta los 18.576 millones de dólares (15.503 millones de euros).

De su lado, el sector vinculado a las cadenas de suministros registró una disminución de las ventas del 17%, hasta los 10.566 millones de dólares (8.818 millones de euros).

Ya solo en el cuarto trimestre, se anotaron unas ganancias de 1.791 millones de dólares (1.495 millones de euros), un 4,1% más, aunque los ingresos bajaron un 3,2%, hasta los 24.479 millones de dólares (20.429 millones de euros).

Previsiones y dividendo

UPS avanzó sus objetivos para 2026 y ha anticipado unos gastos de capital de 3.000 millones de dólares (2.504 millones de euros) y una facturación de 89.700 millones de dólares (74.860 millones de euros). Asimismo, previó el reparto de 5.400 millones de dólares (4.507 millones de euros) en dividendos.

La compañía anunció un dividendo por el primer trimestre de 2026 de 1,64 dólares (1,37 euros) para las acciones clase A y B pagadero el 5 de marzo a los tenedores que figuren como tal al cierre de la Bolsa el 17 de febrero.