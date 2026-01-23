Retrasos en la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia a causa del temporal
Renfe reconoce que la circulación del noroeste peninsular se ve afectada por las condiciones climatológicas
Los efectos de la borrasca Ingrid han provocado retrasos este viernes en la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia, en algunos casos de hasta dos horas, en una línea también afectada por las limitaciones de velocidad adoptadas por Adif tras reportes de los maquinistas.
Renfe ha explicado que debido a las condiciones climatológicas adversas está habiendo afectación en muchas circulaciones del noroeste español y en algunos tramos hay limitaciones de velocidad.
⚠️Debido a los avisos emitidos por @AEMET_ESP de vientos, nevadas y temperaturas mínimas para hoy y mañana, el servicio ferroviario puede verse afectado. Se recomienda atender a las indicaciones de la Agencia y prudencia en los desplazamientos.— InfoRenfe (@Inforenfe) January 23, 2026
https://t.co/B3s3AJQzQz
El tren que salió de Madrid a primera hora de la mañana en dirección a Vigo estuvo detenido en el intercambiador de Taboadela alrededor de una hora para revisar los rodales y después reanudó la marcha. Según la información disponible en la aplicación de Renfe, el convoy llegó finalmente a Vigo con un retraso acumulado de dos horas.
Otros trenes que unen Galicia con Madrid también están registrando retrasos. A los efectos del temporal se une la decisión anunciada por Adif el jueves de limitar temporalmente la velocidad a doscientos kilómetros por hora en el tramo entre Ourense y Santiago de Compostela por reportes de los maquinistas sobre posibles incidencias.
Se encuentra interrumpida la circulación entre Canabal y Os Peares (tramo Ourense-Monforte de Lemos) por una falta de tensión en catenaria. Se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible.— INFOAdif (@InfoAdif) January 23, 2026
En la red ferroviaria gallega está interrumpida la circulación entre Canabal y Os Peares, en el tramo Ourense-Monforte de Lemos, por una caída de tensión en la catenaria. Asimismo, está interrumpido el servicio ferroviario entre Baamonde (Begonte) y Rábade, en la provincia de Lugo, por la caída de un árbol sobre la infraestructura. Según Adif, afecta a las relaciones Lugo-A Coruña/Ferrol.
