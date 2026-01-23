Retrasos en la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia a causa del temporal

Los efectos de la borrasca Ingrid han provocado retrasos este viernes en la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia, en algunos casos de hasta dos horas, en una línea también afectada por las limitaciones de velocidad adoptadas por Adif tras reportes de los maquinistas.

Renfe ha explicado que debido a las condiciones climatológicas adversas está habiendo afectación en muchas circulaciones del noroeste español y en algunos tramos hay limitaciones de velocidad.

El tren que salió de Madrid a primera hora de la mañana en dirección a Vigo estuvo detenido en el intercambiador de Taboadela alrededor de una hora para revisar los rodales y después reanudó la marcha. Según la información disponible en la aplicación de Renfe, el convoy llegó finalmente a Vigo con un retraso acumulado de dos horas.

Otros trenes que unen Galicia con Madrid también están registrando retrasos. A los efectos del temporal se une la decisión anunciada por Adif el jueves de limitar temporalmente la velocidad a doscientos kilómetros por hora en el tramo entre Ourense y Santiago de Compostela por reportes de los maquinistas sobre posibles incidencias.

En la red ferroviaria gallega está interrumpida la circulación entre Canabal y Os Peares, en el tramo Ourense-Monforte de Lemos, por una caída de tensión en la catenaria. Asimismo, está interrumpido el servicio ferroviario entre Baamonde (Begonte) y Rábade, en la provincia de Lugo, por la caída de un árbol sobre la infraestructura. Según Adif, afecta a las relaciones Lugo-A Coruña/Ferrol.