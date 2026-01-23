Lagarde alerta en Davos de los riesgos de una distribución desigual de la riqueza

Lagarde, en la pantalla de la sala donde ha intervenido este viernes en el Foro de Davos (Suiza).

La presidenta del BCE advierte de que la brecha se agranda mientras la directora del FMI señala que la IA es “un tsunami que golpea el mercado laboral”

Ante una platea repleta de personas ricas, poderosas e influyentes reunidas para el Foro Económico Mundial en Davos, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha alertado este viernes sobre los riesgos de no atender adecuadamente los problemas de desigualdad. “Debemos tener cuidado con la distribución de la riqueza y debemos prestar atención a la desigualdad, que se está volviendo cada vez más profunda y mayor. Si no le prestamos atención, nos dirigimos hacia serios problemas”, dijo Lagarde. Su planteamiento fue recibido con un aplauso.

La líder del BCE lanzó la alerta en un panel en el cual participaba, entre otros, también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien también lanzó un mensaje de atención con respecto a la cuestión de la igualdad, en su caso vinculado con el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral.

“La IA impulsará con esteroides la transformación. Y hay un riesgo de que se abran oportunidades para unos, pero no para otros. (…) Esperamos que, en los próximos años, en las economías avanzadas, el 60% de los empleos se vean afectados por la IA, ya sea potenciados, eliminados o transformados; a nivel global, el 40%. Esto es como un tsunami que golpea el mercado laboral”.

Georgieva señaló que la IA está aumentando la productividad de ciertos empleos de alto nivel, elevando su retribución, fomentando el consumo y contribuyendo así a la creación de cierto tipo de empleos. “Pero hay dos problemas muy serios. El primero es que las tareas que se eliminan suelen ser las que caracterizan a los empleos de nivel inicial. Por eso, a los jóvenes que buscan trabajo les resulta más difícil acceder a una buena oportunidad”, dijo la directora gerente. “Y el segundo, que me preocupa mucho: los empleos que no se ven afectados permanecen más o menos iguales. Se pagan ahora menos. Así que, inevitablemente, la clase media va a verse afectada”, señaló la economista búlgara.

Georgieva también advirtió en contra de la complacencia acerca de la resiliencia mostrada por la economía mundial durante 2025 pese a las turbulencias arancelarias, y al optimismo por la leve revisión al alza del crecimiento económico mundial en el último estudio publicado por el FMI hace unos días.

“Oigo en muchas conversaciones decir que el FMI ha subido la proyección al 3,3%, qué bonita historia”, comentó. “Bonita pero no suficiente. Quiero apelar a que no haya complacencia. El crecimiento no es suficientemente fuerte. Y como no es suficientemente fuerte, la deuda que cuelga de nuestros cuellos pesará mucho. (…) Es una historia muy sencilla. La deuda soberana ha subido hasta el 100% del PIB y el crecimiento no es suficientemente fuerte. Así que tenemos un problema”.

Desigualdad, impacto de la IA en los mercados laborales o deuda son solo algunos de los aspectos problemáticos de la economía que han sido abordados en la semana de conferencias en el Foro Económico Mundial. Los riesgos geopolíticos han copado los focos.

El análisis de los riesgos ha ido acompañado por la constatación de una notable resiliencia de la economía mundial, que ha capeado un panorama de turbulencias muy elevadas a causa de la embestida arancelaria de la Administración Trump.

Ngozi Okonjo-Iweala, directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se refirió a la sorpresa causada por esa estabilidad. “El comercio mundial ha sufrido la mayor disrupción en 80 años. No hay absolutamente ninguna duda de eso. Las reglas del comercio global se han visto socavadas. Pero creo que el sistema se ha construido de una manera bastante sólida y que hará falta mucho para destruirlo. Porque cuando hacemos el análisis —y no hemos cambiado nuestra metodología— encontramos que el 72% del comercio mundial sigue realizándose bajo las normas de la OMC”, dijo Okonjo-Iweala.

Pero la constatación de la resiliencia no rebaja la inquietud por la multitud de riesgos en el horizonte.

Otro elemento de tensión concierne la acción de Trump o de su Administración en contra de puntos neurálgicos del sector económico, sea privado o público, como muestra la reciente demanda contra JP Morgan y su consejero delegado o las iniciativas en contra del presidente de la Reserva Federal, lo que proyecta una larga sombra sobre la futura independencia de la institución. Varios líderes de bancos centrales publicaron hace días una carta de apoyo a Jerome Powell después de que se lanzara contra él una acción penal.

Christine Lagarde insistió repetidamente, a lo largo de sus intervenciones, en el deber fundamental de las instituciones de ser rigurosas y claras a la hora de ofrecer datos y estadísticas, en lo que sonó como una velada, indirecta, crítica a ciertas acciones de la Administración Trump, por ejemplo en contra de una funcionaria que gestionaba estadísticas laborales. Una de sus intervenciones sobre la diferencia entre datos nominales y reales de evolución del PIB sonó también como respuesta a ciertas declaraciones enérgicas de Trump en días anteriores.