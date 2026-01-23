Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo de México: “Queremos ser el quinto país más visitado del mundo en 2030”

La ministra más joven del Gabinete de Claudia Sheinbaum sostiene que el turismo sacó de la pobreza a más de un millón de ciudadanos y es el mayor empleador de jóvenes y el segundo de mujeres

Josefina Rodríguez (Atlangatepec, México, 36 años) es la persona más joven del Gabinete de Claudia Sheinbaum desde que accedió al cargo de secretaria de Turismo, equivalente a ministro en España, en octubre de 2024. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de Puebla, y actualmente cursando un máster de Alta Dirección en la Universidad del Valle de Tlaxcala, Rodríguez encabeza la numerosísima delegación mexicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). La mayor cita global del sector, que se inauguró el miércoles, tiene en esta edición a México como país invitado. Por ello Rodríguez ha viajado a Madrid, donde atiende a EL PAÍS.

El sexto destino más visitado del mundo busca seguir escalando en esa clasificación, en la que solo tiene por delante a Francia, España, Estados Unidos, Turquía e Italia. “Queremos subir un escalón y tenemos un plan nacional llegar al quinto puesto con 70 millones de viajeros en 2030 [cerró 2025 con 48 millones]”, recalca la responsable mexicana de turismo. Los ejes del plan pasan, al igual que España, por salir del monocultivo de sol y playa y promocionar otras maneras de viajar. “Eso es lo que venimos a explicar a Fitur. Queremos que haya turismo cultural, que los destinos que no estaban en el panorama turístico ahora lo estén y que el término prosperidad compartida llegue a todo el país”, desarrolla.

La reducción de la pobreza y de la desigualdad social se repiten en el discurso de Rodríguez, que considera que el turismo, que representa el 8,7% del PIB nacional y aporta cinco millones de empleos directos (el 10% del total), es un vector clave para lograr esos dos objetivos. “En México salieron de la pobreza extrema 13 millones [entre 2018 y 2024, el sexenio de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según estimaciones recientes del instituto estadístico nacional], de los cuales un 9% se incorporó a la actividad del turismo. Eso es algo excepcional. Ahí ves cómo todas las actividades ligadas al turismo son un gran nicho de oportunidad para ir eliminando la desigualdad social. El turismo es el primer empleador de jóvenes y el segundo de mujeres. Y es un segmento que va dentro de la industria de servicios, pero que tiene nombre y apellidos en México”, enfatiza Rodríguez.

La aspiración del Gobierno mexicano no es solo atraer más turistas, sino que dejen más dinero durante sus estancias. “No nos sirven más turistas sin generar más gasto. En 2025 crecimos un 7% en el gasto que realizan durante sus estancias y queremos que el gasto siga aumentado hasta alcanzar un avance del 15% hasta 2030”. Eso supondrá una revolución en los mercados emisores de viajeros hacia México, hasta ahora monopolizados por Estados Unidos, que aporta el 60% de los visitantes extranjeros, seguido a mucha distancia por Canadá, con un 15%. “Queremos tocar la puerta de nuevos mercados. Necesitamos viajeros que gasten más y que hagan estancias más prolongadas”, recalca Rodríguez. La secretaria de Turismo nombra a China o Corea como dos de los principales objetivos, aunque también destaca el importante avance experimentado por Canadá, con un crecimiento del 12% en la llegada de viajeros.

Las relaciones diplomáticas con su primer emisor de viajeros se han visto enturbiadas desde el pasado año, cuando el presidente de EE UU optó por lanzar una guerra comercial a sus grandes socios, con la imposición de aranceles en sectores claves para su economía y un discurso acusador de ser los responsables de los problemas de la economía estadounidense. La secretaria de Turismo niega que eso haya tenido un impacto negativo en la llegada de viajeros de su primer mercado emisor. “Cada mes llegan 1,5 millones de estadounidenses y esa cifra sigue creciendo. Nuestra presidenta ha hecho una gran labor de seguir haciendo de México un buen país anfitrión, con soberanía plena y con un gran liderazgo. Y eso creo que sin duda ha llegado a otros países que tal vez a México no lo veían como un lugar donde visitar y han cambiado rutas para visitarlo”.

Para alcanzar ese objetivo de 70 millones será imprescindible la inversión local para mejorar la infraestructura. Y entre ellas Rodríguez destaca los seis trenes que van a conectar todo el centro del país con las diferentes regiones turísticas de México y con el tren maya. “Eso va a ser a lo que va a abrir nuevos mercados”. En paralelo, se ha puesto en marcha el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el instrumento con el que el Gobierno mexicano quiere promover la llegada de capital privada para unirlo al público y propiciar el desarrollo de grandes proyectos.