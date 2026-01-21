Arranca el Fitur más anómalo de la historia: sin colas, sin ruido ni políticos

De izquierda a derecha, el director general de Turespaña, Miguel Ángel Sanz, la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, el ministro de Turismo, Jordi Hereu, y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, guardan un minuto de silencio por las víctimas de los accidentes ferroviarios este miércoles en el recinto ferial de Madrid.

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha cambiado el guion de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra cada año en Madrid. Los asistentes al evento, el mayor del mundo de estas características, tiemblan cuando se acerca la tercera semana de enero y se aproximan los dos días en los que se juntan los 55.000 visitantes profesionales, entre sector público y privado, para celebrar miles de reuniones y eventos en el recinto ferial Ifema. Pero el descarrilamiento y choque de dos trenes el pasado domingo ha forzado este año una jornada inaugural muy distinta a lo habitual. El cambio se percibe sobre todo en los pabellones que alojan a las comunidades autónomas y otros expositores nacionales. Este miércoles, cuando España todavía vive una de las tres jornadas de luto oficial decretadas por el Gobierno, casi todas las comunidades han seguido el camino que inició Andalucía y han anulado los actos que tenían previstos. Ha arrancado así un Fitur sin colas, inusualmente silencioso en algunas casetas y sin apenas presencia política.

“Me ha sorprendido: el metro iba vacío y un compañero mío ha venido por carretera y también estaba muy tranquila”, recalca Pablo López, un camarero que trabaja en un hotel cercano a Ifema una hora antes de la apertura de las puertas. El caos y el ruido son los denominadores comunes de una cita que suele empezar en los abarrotados andenes de la línea 8 de metro de Madrid. Pero si tradicionalmente hay que esperar al menos dos trenes para entrar, la escena de esta mañana era radicalmente diferente: con vagones y andenes a medio aforo. A ello también ha contribuido el refuerzo del servicio puesto por la Comunidad de Madrid, como consecuencia de las obras que se están llevando en el recinto ferial, que han reducido al mínimo las plazas de aparcamiento.

Al llegar al recinto ferial, el caos habitual en las entradas, con colas kilométricas que demoraban la entrada durante horas, se ha convertido en un trámite que apenas lleva cinco minutos. Incluso los estrictos controles de seguridad también han desaparecido, aunque previsiblemente volverán este jueves con la inauguración oficial, a la que tienen previsto asistir inicialmente los Reyes.

Ya dentro, el mayor cambio se percibe en los pabellones 5,7 y 9. Son los que alojan a las comunidades autónomas, que normalmente compiten en una explosión de luz, sonido y personal para promocionar lo mejor de cada destino. Cada autonomía echa el resto para tener su puesto preparado para la numerosísima delegación oficial que acompaña al presidente autonómico. Y este año era además el del récord del turismo y el de vender buenas noticias. Pero la actividad este miércoles se ha anulado casi por completo, con algunas excepciones como Madrid, que estaba haciendo una presentación a primera hora del día, o Badalona, con la presencia de su alcalde, Xavier García Albiol. También con visitas más discretas de lo habitual, como las que han hecho los presidentes de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, o Canarias, Fernando Clavijo.

A ello se suma la falta de actividad en otros puestos de sociedades públicas como Renfe, Adif o Paradores, cumpliendo con el mandato del Gobierno de limitar al máximo los actos públicos durante el luto oficial. Y así, del ruido y ajetreo de anteriores ediciones se ha pasado a la ausencia de música.

Las anulaciones de presentaciones y actos sociales han sido masivas entre las Administraciones públicas y mayoritarias entre las empresas, tanto nacionales como internacionales. Entre las primeras, Exceltur tuvo que suspender 24 horas antes la celebración su foro bianual, al que habían confirmado su asistencia 1.500 personas. Entre las segundas, el consejero delegado mundial de Hyatt, Mark Hoplamazian, decidió personalmente el martes por la tarde, a menos de 48 horas de su celebración, la cancelación de una fiesta que estaba prevista para el jueves y a la que iban a asistir más de 500 personas. La editora de medios Forbes Travel también canceló una entrega de premios, prevista para la tarde de este miércoles, y a la que habían confirmado su asistencia más de 300 personas.

Así, la única reminiscencia de un Fitur normal puede verse este miércoles en algunos pabellones internacionales, menos afectados por las suspensiones. En especial el de México, socio y país invitado de esta edición, que ha preparado para la ocasión una explosión de colorido, música y espectáculos que contrasta con la quietud de sus vecinos en el recinto ferial.