Cancelaciones en cascada, precios más caros y sin representantes públicos: Fitur cambia la agenda

El trágico accidente ferroviario ocurrido en la tarde del domingo en Adamuz (Córdoba) y la cancelación de todas las operaciones por tren entre Madrid y Andalucía va a tener un impacto directo sobre la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y todos los actos previos que se iban a celebrar durante esta semana en un evento que solo el año pasado congregó a 255.000 visitantes, de los que 155.000 fueron profesionales, entre empresas y representantes de administraciones públicas, y 100.000 fueron visitantes particulares.

El primer impacto es que la imposibilidad de viajar desde el sur a Madrid en tren ha propiciado, según confirman fuentes empresariales consultadas por este periódico, una demanda inusitada de coches de alquiler y de billetes de avión para desplazarse a la feria, con la consiguiente subida de precios. La delegación oficial de la Junta de Andalucía ha suspendido todos los actos vinculados a Fitur y tras la decisión del gobierno autonómico han venido las cancelaciones de los actos de otros gobiernos municipales, como Sevilla o Jerez.

Pero no solo se han producido cancelaciones en el ámbito de la administración pública. Exceltur, la organización empresarial que agrupa a 32 de las empresas más importantes de la industria turística, como Meliá, Riu, Iberostar o Iberia, ha decidido a mediodía del lunes suspender el foro empresarial que tenía previsto celebrar el martes y al que habían confirmado su asistencia más de 1.500 profesionales. Entre los ponentes se encontraban, además de las empresas de Exceltur, los alcaldes de Madrid y Barcelona, José Luis Martínez Almeida y Jaume Collboni; los presidentes de Canarias (Fernando Clavijo), de la Comunidad Valenciana (Francisco Pérez Llorca), de La Rioja (Gonzalo Capellán), de Castilla-La Mancha (Emiliano García Page) y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que era el encargado de la clausura.

Las delegaciones empresariales que iban a acudir a esta jornada están readaptando sus agendas a contrarreloj. La hotelera Hotusa, que esta mañana inauguraba el foro Hotusa Explora, con 500 asistentes confirmados y que se se está celebrando en estos momentos, opto por no cancelarlo.

La feria más importante de turismo en el mundo ya había tenido problemas previos, con la imposibilidad de cuadrar las fechas con Casa Real, que tradicionalmente acudía a la inauguración oficial el primer día de Fitur (el miércoles 21 de enero, en esta edición). La agenda de los Reyes ya estaba bloqueada previamente con otro acto para ese día (el discurso ante la sesión Plenaria del Parlamento Europeo con motivo del 40 Aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea) y las empresas tuvieron que modificar su agenda sobre la marcha para adaptarse a que la inauguración fuera el segundo día (22 de enero).