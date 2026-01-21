Trump reconoce que ya tiene un favorito para presidir la Reserva Federal: “Teníamos tres, pero nos quedamos con uno”

El presidente de Estados Unidos ha explicado que está llegando al final del proceso de selección que comenzó con 11 candidatos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya tiene candidato para presidir la Reserva Federal a partir del próximo mayo, cuando vence el mandato de Jerome Powell, el actual jefe del banco central. El mandatario estadounidense ha explicado que está llegando al final del proceso de selección que comenzó con 11 candidatos. “Diría que nos quedamos con tres, pero nos quedamos con dos. Y probablemente pueda decirles que nos quedamos con uno, en mi opinión”, ha asegurado durante una entrevista con el canal de noticias CNBC en el marco del Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos.

La lista de candidatos ha incluido a miembros actuales y pasados de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, economistas de renombre e inversores. Aunque ha evitado desvelar los nombres, el proceso de selección ha estado liderado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien había reducido los candidatos a una terna en la que figuran Kevin Hasset, actual jefe del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca; Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011; y Rick Rieder, el director de renta fija de BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo.

Hasset era el favorito en todos los foros hasta hace un par de semanas. Era el candidato al que los inversores que apuestan en el portal Polymarket concedían más posibilidades, hasta el 95%. Pero tras conocerse que la fiscalía ha abierto una investigación penal a Jerome Powell, sus opciones han caído, por considerarse demasiado leal a Trump.

Trump echó un jarro de agua fría el pasado viernes. En una reunión con granjeros para hablar sobre los servicios sanitarios en el entorno rural, dijo cuando se percató que Hasset estaba entre el público: “Quiero que sigas donde estás, si quieres saber la verdad”. Tras alabar su desempeño defendiendo las políticas económicas de la Casa Blanca, el inquilino del Despacho Oval agregó: “Solo quiero agradecerte; estuviste fantástico en televisión el otro día”.

Inmediatamente, las miradas se fijaron en el otro Kevin. El economista vinculado con los republicanos que ya fue miembro de la junta de gobernadores con apenas 35 años. Ahora, cuando tiene 55 años, ha tejido una tupida red de influencias y goza de prestigio en el mundillo financiero.

Pero las decisiones de Trump son insondables. Durante la entrevista con la CNBC desveló que hace unos días entrevistó a Rieder para el puesto y lo calificó como “impresionante”.

Días antes había lanzado flores a Warsh, destacando su aspecto. En realidad, el favorito de Trump es su secretario del Tesoro, Scott Bessent, pero este ha rechazado el puesto en varias ocasiones: “Scott solo quiere quedarse donde está“, ha manifestado Trump.

Trump lleva meses con una campaña para controlar la Fed. Ha hostigado al presidente, pese a que le quedaban unos meses. Y ha denunciado a otra de las gobernadoras por una nimiedad administrativa: la acusa, sin grandes pruebas, de conseguir mejores condiciones financieras tras haber solicitado dos préstamos para sendas viviendas que calificó como habitual. El promotor inmobiliario reconvertido en político busca rebajar los tipos de interés de forma más agresivo para impulsar la economía justo antes de las elecciones de mitad de mandato, que pueden resultar decisivas para el futuro de su mandato. Este mismo miércoles, Trump ha proclamado desde Davos: “Deberíamos estar pagando la tasa de interés más baja de cualquier país del mundo”.

En cualquier caso, la Casa Blanca tendrá dificultades para lograr que el Congreso apruebe su candidato. Tras el escándalo de la investigación abierta a Powell, varios congresistas republicanos han manifestado que no respaldarán a ningún candidato hasta que se resuelva la imputación del actual presidente de la Fed. Powell ha aguantado durante meses los crueles ataques de Trump, que ha proferido continuos insultos y lanzados varias amenazas.

La campaña de hostigamiento y la apertura de la investigación penal están haciendo que Powell se replantee su futuro en la Fed. Aunque su mandato como presidente termina en mayo, podría seguir como miembro de la junta de gobernadores hasta 2028. Eso le permitiría liderar un bloque de oposición al presidente que nombre Trump en el seno del banco central.

“Vivimos con las cartas que nos tocan”, dijo Trump cuando se le preguntó por esa posibilidad. “Si eso pasa, no creo que su vida sea muy feliz por hacerlo. Creo que quiere salir. No ha hecho un buen trabajo”.

La investigación penal a Powell tiene que ver con los sobrecostes de la sede de la institución en Washington. El presupuesto inicial era de 1.800 millones, pero varias ampliaciones para hacer un gigantesco aparcamiento subterráneo y una pasarela, junto con los sobrecostes han disparado el coste hasta los 2.500 millones.

Y Trump ha visto una oportunidad de ataque en esa gestión para deshacerse del presidente de la Fed. “Podría haberlo hecho por 25 millones de dólares y habría sido mejor que lo que están haciendo”, dijo. La semana pasada dijo: “Es incompetente o corrupto”.