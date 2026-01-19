Ir al contenido
_
_
_
_
Economía
Accidente de tren en Adamuz

Renfe habilita cambios y anulaciones gratuitos para todos sus trenes con Andalucía

Las tres compañías que conectan Madrid con el sur por alta velocidad suspenden sus viajes este lunes

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión este domingo y durante todo este lunes del tráfico entre Madrid y Andalucía provocado por el accidente de Adamuz (Córdoba) al descarrillar tres vagones de un tren Iryo con origen Málaga y destino Madrid que invadieron la vía contraria por la que circulaba un Alvia en dirección Huelva lo que provocó que sus dos primeros vagones cayeran por un terraplén de cuatro metros.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante todo este lunes, 19 de enero.

Por lo tanto, y según explica Renfe en su página web, los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad.

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Igualmente, Adif y Renfe han habilitado espacios en las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas que lo puedan necesitar.

Por su parte, Iryo, la compañía a la que pertenece uno de los trenes siniestrados, ha habilitado su propio teléfono de atención: 900 001 402.

Ouigo, en tercer lugar y como la otra compañía que realiza viajes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, comunica en su página web que mantendrá anulados todos sus trayectos entre Madrid y Andalucía durante este lunes.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Accidente tren Córdoba

Al menos 39 muertos en el accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

El País | Madrid

Angustia y desesperación en la caseta de Adamuz tras el accidente: “Mañana nos daremos cuenta de lo que ha pasado. Hemos vuelto a nacer”

Javier Martín-Arroyo / Nacho Sánchez | Adamuz (Córdoba)

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_