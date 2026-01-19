Renfe habilita cambios y anulaciones gratuitos para todos sus trenes con Andalucía

Interior de la Estacion de Santa Justa a primera hora de la mañana después del accidente acurrido en Adamuz.

Las tres compañías que conectan Madrid con el sur por alta velocidad suspenden sus viajes este lunes

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión este domingo y durante todo este lunes del tráfico entre Madrid y Andalucía provocado por el accidente de Adamuz (Córdoba) al descarrillar tres vagones de un tren Iryo con origen Málaga y destino Madrid que invadieron la vía contraria por la que circulaba un Alvia en dirección Huelva lo que provocó que sus dos primeros vagones cayeran por un terraplén de cuatro metros.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante todo este lunes, 19 de enero.

Por lo tanto, y según explica Renfe en su página web, los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad.

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Igualmente, Adif y Renfe han habilitado espacios en las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas que lo puedan necesitar.

Por su parte, Iryo, la compañía a la que pertenece uno de los trenes siniestrados, ha habilitado su propio teléfono de atención: 900 001 402.

Ouigo, en tercer lugar y como la otra compañía que realiza viajes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, comunica en su página web que mantendrá anulados todos sus trayectos entre Madrid y Andalucía durante este lunes.