Buscador | La subida del precio de los huevos o la bajada del aceite: cómo ha variado la cesta de la compra, producto a producto

En el último año ha aumentado el precio de la mayoría de los alimentos que analiza el INE

Los precios de los alimentos y las bebidas han frenado la bajada del Índice de Precios de Consumo (IPC) a lo largo del último año. La cifra general de este indicador, que mide cómo evolucionan los precios de los bienes y servicios que consumimos habitualmente, ha ido ligeramente hacia abajo, gracias a los costes de transporte y de los productos de ocio y cultura.

Pero la cesta de la compra sigue al alza desde 2021: el componente del IPC que mide el coste de los alimentos y las bebidas acumula una subida del 30% en los últimos cinco años. ¿Qué productos han subido y cuáles han bajado? A partir de los datos más desagregados que publica el INE, (las denominadas subclases), analizamos qué ha ocurrido producto a producto. En el siguiente buscador puede consultar la evolución de 60 productos distintos.

El precio de los huevos, disparado

La mayor subida del año entre los productos de alimentación ha sido la de los huevos, que se encarecieron un 31% respecto a comienzos de año. Este aumento se explica, en buena medida, por los brotes de gripe aviar y por las medidas adoptadas para frenar su propagación, que han reducido el número de gallinas ponedoras y tensionado la oferta. Como muestra el gráfico, el precio de los huevos es hoy casi el doble que en 2021.

También la leche se ha encarecido en el último año, mientras que el pan se ha mantenido prácticamente estable. Ambos productos, no obstante, acumulan desde 2021 subidas superiores a las del índice general, que refleja la evolución conjunta de todos los bienes y servicios y no solo de los alimentos y las bebidas.

La subida de las carnes, especialmente la de vacuno y el ovino

La inflación también se sitúa por encima de la media en el conjunto de los productos cárnicos. La carne de vacuno es la que más se ha encarecido en los últimos doce meses, en una trayectoria muy similar a la de la carne de ovino y caprino. En ambos casos se aprecia, además, un repunte final que coincide con la campaña navideña, un patrón que se repite con claridad en los años anteriores.

La carne de ave, en cambio, no refleja el incremento registrado en los huevos. A diferencia de las gallinas ponedoras, que necesitan meses para iniciar la producción, la de carne puede reanudarse en cuestión de semanas. Tampoco se observa en la carne de cerdo un impacto apreciable de los episodios de peste porcina detectados en el último tercio de 2025.

Otros comestibles que se disparan: chocolate y café

El chocolate y el café escalaron a nuevas cotas durante el último año, en línea con la tendencia al alza que comenzaron en torno a 2023.

De acuerdo con la FAO, las condiciones meteorológicas extremas son parcialmente responsables de estas subidas. En el caso del café, la institución apunta a la caída en la producción de Brasil y Colombia por las malas condiciones meteorológicas, y al incremento de la demanda durante la recuperación económica que siguió a la pandemia.

En contraste, el precio del azúcar continúa desplomándose en un contexto de exceso de producción y contracción de la demanda entre los consumidores.

El aceite baja (desde muy arriba)

En los últimos cinco años, el aceite de oliva ha protagonizado una de las mayores subidas entre los alimentos. En la primavera de 2024, su índice anual alcanzó los 250 puntos, más del doble de su precio de 2021. Las sucesivas olas de calor y las malas cosechas de los años anteriores explican buena parte de ese encarecimiento, que hoy parece haber quedado atrás. Desde entonces, el precio ha descendido de forma continuada hasta el invierno de 2025, aunque sigue situado en niveles similares a los de noviembre de 2022: casi un 40% por encima de su precio de 2021.

Frutas, legumbres y patatas

Las frutas, hortalizas y legumbres han mantenido la senda alcista que iniciaron en 2021. Sus precios son hoy alrededor de un 30% más altos que hace cuatro años. Una parte significativa de este encarecimiento se explica por el aumento de los costes de producción y distribución: la energía, los fertilizantes, el agua, los envases o el transporte, elementos clave en los sistemas de riego, refrigeración y logística de estos productos, se han encarecido de forma notable desde 2021 y ese incremento se ha ido trasladando de manera progresiva al precio final. Como se ve en el gráfico, la variación de su precio se ve fuertemente afectada por la estacionalidad, aunque se ve claramente la tendencia al alza desde el año 2021.