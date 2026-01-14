Sánchez propone destinar hasta 17.000 fincas rústicas públicas a productores jóvenes para fomentar el relevo generacional en el campo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un conjunto de ayudas para fomentar el relevo generacional en el campo, que ha calificado de “urgente”. El Ejecutivo “va a movilizar tierras agrarias que son propiedad de la Administración General del Estado” con ese fin, según ha asegurado Sánchez. Concretamente, se va a evaluar la idoneidad de 17.000 fincas rústicas que están en manos del Gobierno central “para ponerlas a disposición de los jóvenes”. El líder del Ejecutivo también ha afirmado que “en los próximos meses” se va a aprobar un real decreto ley para poner en marcha Tierra Joven, "una plataforma de innovación y de movilización de tierras agrarias” que “va a permitir difundir la oferta y la demanda de estas tierras”. Aunque su puesta en marcha todavía se tiene que negociar con las comunidades autónomas y el sector privado.

Sánchez ha presentado las nuevas medidas junto con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en el iHub La Vega Innova, en San Fernando de Henares (Madrid), un espacio creado por Agricultura para fomentar la innovación en el sector. Como muestra de la importancia de fomentar el relevo generacional en el campo, el presidente del Gobierno ha señalado que el 40% de los titulares de explotaciones agrícolas tienen más de 65 años, mientras que solo un 9% son menores de 40 años. Para facilitar el acceso a tierras para los más jóvenes, la Comisión Europea propone la creación de ayudas a la instalación y subvenciones a la inversión o la creación de un observatorio europeo de la tierra para mejorar “la transparencia sobre los terrenos agricolas”.

Sánchez también ha señalado que esta movilización de tierras es una medida similar a lo que ha hecho en política de vivienda, “donde se ha dicho a todos los ministerios que miren suelos para ponerlos a disposición de una causa común”. Planas, por su parte, ha coincidido con el análisis que ha realizado el presidente del Gobierno ya que, en sus palabras, “el relevo generacional es sin duda el gran reto del sector agroalimentario de España y también de la Unión Europea”. En esta misma línea, el ministro de Agricultura ha defendido que los “jóvenes, agricultores y ganaderos tengan explotaciones que sean sostenibles y rentables” para luchar contra otra de las amenazas del campo, el cambio climático.

Para reforzar la actuación de la plataforma Tierra Joven, el Gobierno la consolidará en la futura Ley de Agricultura Familiar mediante la creación de una Oficina de Información y Transmisión de tierras agrarias. Esta medida es similar a la que han aplicado países de la UE como Francia, Alemania, Italia, Bélgica o Polonia.

Más recursos de la PAC

El presidente del Gobierno también se ha mostrado duro con la labor de la Unión Europea en esta materia, ya que muchos gobiernos “están debilitando” el presupuesto europeo. Así, ha destacado que el Gobierno defiende que la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034 destine un 10% de sus recursos al relevo generacional del campo, frente al 6% que propone la Comisión Europea. “Estamos muy solos en el Consejo Europeo para que esos presupuestos comunitarios sean mayores”, ha sentenciado.

Sánchez ha reiterado que la PAC “es y debe seguir siendo uno de los mejores legados del proyecto europeo y es, por encima de todo, una inversión en seguridad y soberanía”. Así, ha destacado que ya que “hay gobiernos que defienden un 5% para otras cosas”, en referencia al gasto en defensa, también se puede “defender un 2% de presupuesto comunitario” para esta transición.

Para lograr este incremento, el líder del PSOE ha destacado que el Gobierno “está defendiendo que el presupuesto comunitario sea del 2% de la renta nacional bruta disponible”, lo que va a permitir que la UE afronte los retos que “son cada vez mayores y más acuciantes”. Para lanzar este debate, el ministro de Agricultura ha convocado el Consejo Agrario, en el que participan las cuatro principales organizaciones agrarias para el próximo lunes, y ha emplazado a las cooperativas agroalimentarias para el 21 de enero.