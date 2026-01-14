Renfe dobla la capacidad de un Avlo Madrid-Málaga por día por las cancelaciones de Ouigo

La compañía ferroviaria española busca “facilitar la movilidad” de las personas afectadas, que la propia empresa francesa cifró en 15.000

Renfe doblará desde el viernes hasta el domingo la capacidad de un servicio Avlo por día en la relación Madrid-Málaga para “facilitar la movilidad” de las personas que se han visto afectadas por las cancelaciones de la empresa francesa Ouigo.

La compañía ferroviaria española ha informado este jueves de que el Avlo del viernes con el doble de plazas será el Málaga-Madrid de las 14:24 y 17:33 horas. El sábado y el domingo los Avlo que viajarán con el doble de capacidad son los que salen a las 10:35 horas de Madrid y llegan a Málaga a las 13:44 horas ambos días.

En función de la demanda, Renfe no descarta reforzar la capacidad de sus trenes en este corredor en otras jornadas y horarios.

Estos nuevos servicios se suman a los Avlo adicionales que comenzaron a funcionar el pasado viernes 9 de enero entre Madrid y Sevilla por las cancelaciones de Ouigo, previstas al menos hasta el próximo 22 de enero.

Renfe ha señalado que da “un paso más en su compromiso con las personas que se han quedado sin viajar por las cancelaciones y supresiones de la compañía francesa Ouigo”.

Ouigo ha cancelado varios de sus trenes durante este mes de enero, dejando a miles de pasajeros sin servicio. La compañía esgrimió “motivos operativos”. La propia Ouigo estimó que cerca de 15.000 pasajeros se verán afectados al reducirse ocho servicios diarios de viernes a lunes en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y seis servicios diarios de martes a jueves en las mismas rutas.