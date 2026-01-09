Ouigo cancela 14 servicios diarios entre Madrid, Sevilla y Málaga, y deja cerca de 15.000 afectados

Un tren de Ouigo en los andenes de la Estación Delicias de Zaragoza, en una imagen de archivo.

La compañía alega “motivos operativos” para este recorte en su oferta que durará hasta el 22 de enero

Nuevo contratiempo en el transporte ferroviario español. La empresa francesa de servicios de alta velocidad Ouigo ha cancelado varios de sus trenes durante este mes de enero y está dejando a miles de pasajeros sin servicio. En concreto, fuentes de la compañía han explicado a este periódico que estas cancelaciones se deben a “motivos operativos”, y se prevé que los problemas se prolonguen hasta el próximo día 22. La propia Ouigo estima que cerca de 15.000 pasajeros se verán afectados al reducirse ocho servicios diarios de viernes a lunes en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y seis servicios diarios de martes a jueves en las mismas rutas.

“Desde Ouigo mantenemos un firme compromiso con la calidad del servicio y lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esta situación haya podido ocasionar a nuestros viajeros”, han indicado estas mismas fuentes, que han resaltado que esta medida, comunicada con antelación a los afectados, busca garantizar la calidad en la prestación del servicio.

Los viajeros podrán elegir entre cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo, recibiendo el reintegro del coste del billete más una indemnización que varía según la anticipación de la cancelación. Esta oscila entre el 200% del valor del billete y el 50% del mismo, según la fuente.

“Para actuar con transparencia y anticipación hemos informado a todos los viajeros afectados, ofreciendo compensaciones que van más allá de lo obligatorio legalmente”, añadió la compañía.

Trenes adicionales en el Corredor Sur por parte de Renfe

Como respuesta a las cancelaciones de Ouigo, Renfe ha programado este viernes dos trenes especiales en el Corredor Sur para atender a las personas que se han quedado sin poder viajar.

Según informó Renfe, se trata de dos servicios especiales entre Madrid y Sevilla con trenes AVLO, con precios a partir de 7 euros.

El primero de estos trenes especiales, un AVLO Madrid-Sevilla, partió a las 12:00 de este viernes. El siguiente tren especial sale de la capital hispalense destino Madrid a las 17:17 horas.

En función de la demanda, Renfe reforzará la capacidad de sus trenes en este corredor y, si fuera necesario, programará también servicios especiales adicionales para atender a las personas viajeras afectadas por las cancelaciones en el trayecto Madrid-Málaga en ambos sentidos.

Renfe recuerda que la normativa establece que si en 100 minutos después de la hora prevista de salida no se ofrece una solución a los viajeros, ellos mismos pueden buscar un transporte público alternativo y la empresa deberá devolverles el coste del billete que hayan tenido que comprar.

Cómo reclamar y a qué se tiene derecho

Por su parte, en un comunicado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha recordado que, además del cambio de billete gratuito o la indemnización por cancelación, también existe la posibilidad de que los afectados puedan exigir en ciertos casos una compensación extra.

“Se puede reclamar a Ouigo una indemnización adicional por los perjuicios que hayas sufrido debido a la cancelación, por ejemplo, por un alojamiento previamente pagado, una reserva que hayas perdido, los billetes de un espectáculo al que ya no podrás asistir, etc... Recuerda que para poder exigir la indemnización deberás guardar como prueba toda la documentación que demuestre esos perjuicios”, indican desde la plataforma de consumidores.

Para reclamar a la compañía, en el caso de Ouigo, la OCU apunta que se puede presentar una “hoja de reclamaciones” en la página habilitada a tal efecto. Los teléfonos de atención al cliente de Ouigo son los siguientes: +34 900 759 781 (gratuito) o +34 911 674 583 (tarifa local). También es posible solicitar información a través de redes sociales.

“Además, cabe tener en cuenta que el reembolso del dinero del billete debe ser en el mismo medio de pago usado para la compra. Puede que te ofrezcan el reembolso en forma de vale de compra, pero no es obligatorio para el usuario aceptarlo, sino voluntario: el comprador tiene la opción de elegir”, subrayan desde OCU.