Meta sube la apuesta en la IA y compra la ‘start-up’ china Manus por más de 2.000 millones de dólares
La firma ha creado un agente general de IA que compite con OpenAI. La matriz de Facebook ha invertido este año 14.300 millones en Scale AI
Meta acelera en sus inversiones en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). La matriz de Facebook ha anunciado la compra de Manus, una start-up de origen chino, con sede en Singapur, en una transacción valorada entre 2.000 y 3.000 millones de dólares (entre 1.700 y 2.550 millones de euros), según Reuters. Con la transacción, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg busca acelerar en su estrategia para integrar IA avanzada en sus distintas plataformas.
Los gigantes tecnológicos estadounidenses han acelerado la inversión en start-ups tecnológicas, en su carrera en la IA. La propia Meta invirtió a mediados de este año más de 14.300 millones de dólares en Scale AI, una start-up especializada en etiquetado de datos, en una operación en la que la firma se valoró en 29.000 millones. Además, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp incorporó a su equipo al CEO de Scale AI, Alexandr Wang, para dirigir las actividades en este ámbito, incluso por encima del popular Yann LeCun, que ahora va a lanzar su propia start-up.
Además, durante el mes de julio, Meta confirmó su acuerdo para la adquisición de la start-up PlayAI, especializada en generar voces de humanos con IA, incorporando también a su equipo.
Con respecto a Manus, la empresa se hizo muy popular a principios de este año, casi en paralelo con la irrupción de DeepSeek, tras lanzar, tal y como se dijo entonces, el primer agente general de IA del mundo, capaz de tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma, con mucha menos necesidad de indicaciones que los chatbots de IA.
Desde entonces, las autoridades chinas han mostrado interés en apoyar a Manus, que afirma que el rendimiento de su agente de IA supera al de DeepResearch de OpenAI. La start-up también tiene una alianza estratégica con el gigante chino Alibaba para colaborar en sus modelos de IA.
Bajo el nuevo acuerdo, Meta operará y venderá el servicio de Manus y lo integrará en sus productos para consumidores y empresas, incluyendo Meta AI, según informó la compañía.
Manus, respaldada por Beijing Butterfly Effect Technology, recaudó 75 millones de dólares este año, con una valoración de alrededor de 500 millones, en una ronda liderada por el grupo estadounidense de capital riesgo Benchmark. Entre sus inversores figuran HSG, antigua Sequoia Capital China, ZhenFund y el gigante de internet Tencent Holdings, según datos de PitchBook.
La empresa forma parte de un grupo de empresas chinas que se han establecido en Singapur en los últimos años, con el objetivo de reducir riesgos ante una paralización de sus operaciones por las tensiones geopolíticas entre China y EE UU.
