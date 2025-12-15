Ford da un giro drástico a su estrategia de coches eléctricos y abandona la fabricación de varios modelos por las políticas de Trump

La compañía asume un cargo extraordinario de 19.500 millones de dólares y deja de fabricar la versión eléctrica del F-150

Ford da marcha atrás en su apuesta por los coches eléctricos. La compañía ha anunciado un giro radical en su estrategia y dejará de producir varios vehículos eléctricos de mayor tamaño, debido a una demanda menor de la esperada como consecuencia de las políticas de Trump, que ha penalizado las ventajas fiscales que anteriormente gozaba la industria para potenciar los coches ecológicos y ha relajado las normas sobre emisiones. Ante el cambio radical de la planificación, Ford asumirá un cargo extraordinario en sus cuentas de 19.500 millones de dólares. Las acciones suben un 2% en las operaciones posteriores al cierre de Nueva York.

La compañía, con sede en Dearborn, Michigan, dejará de fabricar la F-150 Lightning en su versión eléctrica, que pasará a una arquitectura de vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV) en su próxima generación, y también descartará una camioneta eléctrica de nueva generación, con nombre en código T3, así como otras furgonetas comerciales eléctricas planificadas.

El grupo asumirá el cargo extraordinario de 19.500 millones para amortizaciones principalmente en el cuarto trimestre, si bien continuará durante el próximo año y hasta 2027, según informó la compañía. De la cifra total, unos 8.500 millones de dólares están relacionados con la cancelación de modelos de vehículos eléctricos antes planificados. Alrededor de 6.000 millones de dólares están vinculados a la disolución de una empresa conjunta de baterías con la surcoreana SK On, y 5.000 millones de dólares a lo que Ford denominó “gastos relacionados con el programa”.

La compañía se centrará en su lugar en modelos de gasolina e híbridos y espera que su combinación global de híbridos, vehículos eléctricos de autonomía extendida y vehículos eléctricos puros alcance el 50% para 2030, desde el 17% actual. También anunció que contratará a miles de trabajadores, aunque habrá algunos despidos en una planta de baterías en Tennessee a corto plazo.

El fabricante de automóviles reorienta así la inversión hacia lo que considera oportunidades de mayor rentabilidad, incluyendo la expansión de su capacidad de fabricación en EE UU para añadir camionetas y furgonetas a su línea de productos y lanzar un nuevo negocio de almacenamiento de energía con baterías.

“En lugar de gastar miles de millones más en vehículos eléctricos de gran tamaño que ahora no tienen una vía de rentabilidad, estamos destinando ese dinero a áreas de mayor rentabilidad”, declaró Andrew Frick, director de operaciones de vehículos eléctricos y de gasolina de Ford.

El fabricante de automóviles también elevó su pronóstico de ganancias para 2025 a aproximadamente 7.000 millones de dólares, frente a un rango anterior de 6.000 a 6.500 millones de dólares.

El cambio de Ford refleja la respuesta de la industria del motor a la disminución de la demanda de modelos de batería, después de que las compañías invirtieran cientos de miles de millones de dólares en vehículos eléctricos a principios de esta década.

Las perspectivas para los vehículos eléctricos se han deteriorado significativamente este año, ya que las políticas del presidente estadounidense Donald Trump han retirado el apoyo federal a los vehículos eléctricos y han flexibilizado las normas sobre emisiones, lo que podría incentivar a los fabricantes de automóviles a vender más coches de gasolina.

Las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos cayeron alrededor de un 40% en noviembre, tras el vencimiento, el 30 de septiembre, de un crédito fiscal al consumidor de 7.500 dólares, vigente durante más de 15 años para impulsar la demanda. La administración Trump también incluyó en el ambicioso proyecto de ley de impuestos y gastos aprobado en julio la congelación de las multas que pagan los fabricantes de automóviles por infringir las normas de ahorro de combustible.

La F-150 Lightning salió de las líneas de producción en 2022 con gran recibimiento del público. Como anécdota, incluso el comediante Jimmy Fallon escribió una canción sobre la camioneta.

Ford aumentó la producción del modelo para satisfacer los 200.000 pedidos recibidos, pero las ventas no han seguido el ritmo. La compañía vendió 25.583 Lightning hasta noviembre de este año, una disminución del 10% con respecto al mismo período del año anterior.

La sucesora de la F-150 Lightning, la camioneta T3, se construiría desde cero para su producción en un nuevo complejo en Tennessee y sería una parte esencial de la línea de vehículos eléctricos de segunda generación de Ford. Ford ahora está reemplazando la producción de la camioneta eléctrica con nuevas camionetas a gasolina a partir de 2029 en la fábrica de Tennessee.

Ford prácticamente canceló la totalidad de su segunda generación de modelos eléctricos con el anuncio del lunes. Para su futura línea de vehículos eléctricos, la compañía está cambiando su enfoque hacia modelos más asequibles, concebidos por un equipo en California. El primer modelo de este equipo está previsto que tenga un precio aproximado de 30.000 dólares y salga a la venta en 2027. Esta camioneta eléctrica de tamaño mediano se fabrica en la planta de Ford en Louisville.