Evacuados 68 pasajeros tras cinco horas parados por una avería en un tren que iba de Huelva a Sevilla
No ha sido posible arreglar la avería del transporte de media distancia, que quedó parado en Benacazón
Los 68 pasajeros que viajaban a bordo de un tren que cubría el trayecto Huelva-Sevilla y que se ha averiado en Benacazón han permanecido cinco horas parados a la altura de este municipio sevillano antes de ser evacuados.
El vehículo quedó parado a las 16.15, según ha informado Renfe. A las 18.38 se envió otra locomotora para intentar acoplarla y llevar así a los afectados hasta la estación de Santa Justa, pero no resultó posible. Casi dos horas después, a las 20.25, la compañía solicitó medios externos para la evacuación de los pasajeros, que comenzó a las 21.19 con la colaboración de la Guardia Civil.
Se encuentra interrumpida la circulación entre Aznalcázar-Pilas y Benacazón, de la línea Sevilla-Huelva, por la avería de un tren.— INFOAdif (@InfoAdif) December 15, 2025
Renfe ha informado de que además de ese tren, se han visto afectados por la incidencia el tren de larga distancia Huelva-Sevilla, que se ha visto detenido en La Palma del Condado (Huelva). Sus pasajeros han llegado a la estación de Santa Justa por carretera.
