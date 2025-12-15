Evacuados 68 pasajeros tras cinco horas parados por una avería en un tren que iba de Huelva a Sevilla

No ha sido posible arreglar la avería del transporte de media distancia, que quedó parado en Benacazón

Los 68 pasajeros que viajaban a bordo de un tren que cubría el trayecto Huelva-Sevilla y que se ha averiado en Benacazón han permanecido cinco horas parados a la altura de este municipio sevillano antes de ser evacuados.

El vehículo quedó parado a las 16.15, según ha informado Renfe. A las 18.38 se envió otra locomotora para intentar acoplarla y llevar así a los afectados hasta la estación de Santa Justa, pero no resultó posible. Casi dos horas después, a las 20.25, la compañía solicitó medios externos para la evacuación de los pasajeros, que comenzó a las 21.19 con la colaboración de la Guardia Civil.

Renfe ha informado de que además de ese tren, se han visto afectados por la incidencia el tren de larga distancia Huelva-Sevilla, que se ha visto detenido en La Palma del Condado (Huelva). Sus pasajeros han llegado a la estación de Santa Justa por carretera.