Bruselas recomienda menos burocracia en las licencias de vivienda para poner en el mercado 650.000 pisos más al año

La falta de vivienda asequible es un problema acuciante en toda la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario estima que Europa necesitará añadir 650.000 viviendas al año —a sumar a las 1,6 millones que se construyen ahora anualmente— para responder a las necesidades de la población y cree que para abordar la brecha entre la oferta y la demanda hace falta construir más, de forma más eficiente y sostenible. Y que para ello es necesario, entre otras cosas, reducir los costes de producción y acelerar las licencias de construcción. La Comisión Europea lanzará el martes una nueva estrategia para incentivar que se levanten hogares. El plan, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye una serie de recetas para que los Estados miembros pongan en marcha programas para bajar los costes y reducir los trámites y permisos —entre ellos los medioambientales— que actualmente requieren las construcciones y reformas.

En 2024, el 5,3% del PIB de la UE fue aportado por la vivienda. Así, los problemas con la vivienda asequible se han convertido en un asunto caliente y muy polarizado en la mayoría de Estados miembros. Sin embargo, como se deduce de la estrategia, la iniciativa tiene un alcance limitado porque la Comisión tiene las manos bastante atadas. Las competencias de vivienda son de los Estados e, incluso, en muchos países de las autoridades regionales o locales (España o Alemania, entre ellos) y en algunos más centralizados, hay ciertas reticencias a que la UE entre a regular en este campo, como Francia.

La Comisión de Ursula von der Leyen aborda el problema de la falta de vivienda asequible como parte del pacto de investidura con los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo y tras el impulso de países como España y del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Tras ese acuerdo, la conservadora alemana nombró por primera vez a un comisario de Vivienda (el danés Dan Jørgensen, que lleva también la cartera de Energía) y, dentro de lo limitado de sus competencias, prometió lanzar una serie de medidas para tratar de atajar el problema en forma de “paquete de vivienda asequible”. La estrategia que el colegio de comisarios debatirá el martes se sumará a las medidas sobre vivienda vacacional de todos los Estados miembros y a la limitación los alquileres turísticos para frenar la falta de hogares. En principio, también se esperan cambios en las ayudas de Estado para fomentar la construcción de viviendas de protección oficial.

“El principal reto que debe abordarse es la reducción de costes para todos los actores del ecosistema de la construcción. Para ello, necesitamos una simplificación drástica, impulsada por una mayor digitalización en toda la cadena de valor y la reducción de la carga administrativa de todos los sectores involucrados”, propone el borrador de la estrategia. El plan habla de la “armonización” de las normas en toda la UE, sobre todo de la estandarización, para reducir los costes “de cumplimiento normativo”. Uno de los objetivos es reducir los tiempos de tramitación de licencias, porque hay países de la Unión en los que pueden demorarse hasta siete años, apuntan fuentes europeas.

La Comisión Europea señala que la crisis de la vivienda se debe a diversos factores, incluidos algunos relacionados con el sector de la construcción; un punto polémico ya que una corriente cada vez mayor defiende otras soluciones, como que se haga un uso eficiente del parque existente e impulsar la vivienda social. Los cambios en la demanda, la oferta limitada de viviendas, el aumento de los costes de construcción y las persistentes brechas de productividad han contribuido a la escasez de viviendas, señala Bruselas. En un tercio de las regiones de la UE, la construcción no logró satisfacer la creciente demanda demográfica, asegura el Ejecutivo comunitario en el documento.

Todo ello se refleja en el aumento de los precios: desde 2013, han aumentado en términos nominales más del 60 % en toda la UE, a un ritmo superior al de los ingresos, con implicaciones directas para la inclusión social y la movilidad laboral. Pero en España, el aumento ha sido de un 72%, frente a un 26,6% en Francia, un 13,3% en Italia o un 51,3% en Alemania, según un informe del Consejo Europeo publicado en octubre, antes de una cumbre europea donde por primera vez se trató el tema de la vivienda, que estará de nuevo sobre la mesa en la reunión de líderes de finales de semana en Bruselas.

La estrategia, que debatirá el martes el colegio de comisarios, habla de “palancas” para aumentar la competitividad del ecosistema de la construcción. Señala que reducir la carga administrativa y acelerar los procedimientos de permisos puede acelerar la entrega de obras tanto en los mercados de vivienda privados como públicos. Menciona la nueva norma que se impulsa: la ley de Racionalización y Aceleración de las Evaluaciones Ambientales. Esa norma, dice, podría reducir las evaluaciones que tienen que enfrentar las construcciones y reformas y evitar, por ejemplo, dice, evaluaciones múltiples en caso de pequeños cambios o ampliaciones, incluso para la planificación y construcción de nuevos edificios residenciales, asequibles o sociales, así como la infraestructura social relacionada que sirve directamente a esos edificios residenciales.

De hecho, Bruselas anima a los Estados miembros a “aprovechar al máximo” las disposiciones de este paquete para agilizar los procesos de planificación, zonificación y tramitación de permisos para las promociones de viviendas y las infraestructuras relacionadas.

Impulso a las viviendas prefabricadas

El Ejecutivo comunitario señala también que el sector de la construcción puede desempeñar un papel de “facilitador de viviendas asequibles, sostenibles, residentes y de alta calidad”. Aumentar la productividad, la capacidad y la competitividad de todo el ecosistema de la construcción permitirá impulsar la oferta de vivienda y cumplir los objetivos económicos, sociales y ambientales de la Unión. Sin embargo, dice, el rendimiento actual del ecosistema sigue estando por debajo de su potencial. De todos los sectores industriales, la construcción ha experimentado la mayor caída de productividad desde 2019.

El Ejecutivo comunitario alaba el “potencial” de la construcción modular y prefabricada para aumentar “rápidamente” la oferta de viviendas y habla de la necesidad de impulsarla. “Al trasladar gran parte del proceso de construcción a entornos de fábrica controlados, se reducen los errores, se agiliza la producción y se acortan los plazos de construcción”, dice la estrategia. “Esto hace que las soluciones externas sean especialmente atractivas para la vivienda social y asequible, donde la velocidad, la calidad y la rentabilidad son fundamentales. Además, los componentes modulares a menudo se pueden desmontar y reutilizar, lo que contribuye a la circularidad y la eficiencia de los recursos”, señala.

Sin embargo, Bruselas cree que la elevada inversión inicial para las instalaciones externas, sumada a la incertidumbre de la demanda y la limitada cobertura de los seguros, limita aún más su crecimiento. “Para alcanzar su máximo potencial, estimado en un crecimiento anual del 4,5% para los edificios residenciales, es necesario reducir las barrera de la construcción externa”, dice la estrategia.